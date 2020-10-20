Некоторые пользователи Apple Watch SE столкнулись с проблемами перегрева после нескольких часов использования. На работу смарт-часов пожаловались владельцы из Южной Кореи на reddit.

Apple Watch SE

Сейчас в ветке шесть сообщений о перегреве Apple Watch SE, которые в последствии вышли из строя, а в правом углу дисплея появилось желтое пятно.

Apple Watch SE

Все владельцы «проблемных» часов столкнулись с перегревом во время ношения часов. Также сообщается, что их Apple Watch SE сильно нагревались во время зарядки. Из описания проблемы на reddit:

Получил часы 8 октября, а 10 октября запястью стало горячо от Apple Watch SE. Пользователь снял часы и обнаружил красное пятно на руке от гаджета. После этого случая устройство обменяли на новое 16 октября.

Сообщается, что часы не разбирались, поэтому неясно, что могло стать причиной проблемы. Непонятно, почему с перегревом столкнулись только владельцы Apple Watch SE из Южной Кореи. Возможно, проблема ограничивается только определенной партией гаджетов.


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Источник:

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