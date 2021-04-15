Самый популярный ценовой уровень смартфонов в России — 15-20 тысяч рублей. Логично, что производители стремятся удовлетворить спрос и выпускают больше всего устройств в этом сегменте. Тем не менее, в 2021 году компании поставили на ценовой уровень выше — 20-35 тысяч рублей.В этом сегменте вышел потенциально самый популярный смартфон в России Samsung Galaxy A52, также у него появились уже три конкурента. Рассказываем, чем удивляют эти устройства и стоит ли их брать.Galaxy A50 и A51 были самыми популярными мобильными устройствами в России, A52 будет сделать это сложнее. Первые два устройства продавались по цене 20-25 тысяч рублей, эта модель стоит 25 тысяч. Тем не менее, она может привлечь внимание, удивить и убедить себя приобрести.A52 поднял планку минимальных характеристик в этом ценовом уровне. Камера устройства получила оптическую стабилизацию, а корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Он второй в плане надежности после IP68. С ним смартфон легко переносит несильный дождь и даже может погружаться в пресную воду.Samsung — самый популярный бренд в этом ценовом уровне. Соответственно, если он предлагает камеру и корпус с этими параметрами, значит конкуренты не имеют права выпускать устройства за ту же цену без него.Камера девайса в целом вышла на новый уровень относительно предшественников. Разрешение — 64+12+5+5 МП. Экран — также плюс Galaxy A52. Тип матрицы — AMOLED, частота обновления — 90 Гц, яркость — 800 нит. Процессор — предфлагманский Snapdragon 720G. В общем, пока самый сбалансированный смартфон за свою цену.Самая известная альтернатива Galaxy A52. Его сильнейшая сторона — также камера, впрочем, плюсы у нее другие. Разрешение главного модуля — 108 МП, при увеличении потеря качества менее заметно. Если снизить разрешение программно до 12 МП, снимки все равно будут качественнее обычного. Тут используются технологии биннинга 9-в-1 и Dual Native ISO. С ними снимки получают более широкий динамический диапазон.Усовершенствован и ночной режим. Он основан на многокадровом алгоритме RAW, как следствие, фотографии получаются более качественными, а цвета максимально естественными.Плюс на фоне Galaxy A52 — стеклянный корпус Gorilla Glass 5. Оно смотрится более презентабельно, чем «гластик», и оказывается устойчивее к царапинам.Экран — AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, О-образным вырезом под селфи-камеру, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Процессор — Snapdragon 732G, емкость аккумулятора — 5020 мАч.realme 8 Pro мало чем отличается от realme 7 Pro. В этой модели бренд поменял акценты, урезав одни характеристики и улучшив другие. Процессор — тот Snapdragon 720G, тот же аккумулятор на 4500 мАч, те же 6 или 8 ГБ оперативной памяти, те же 128 ГБ накопителя и экран Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 60 Гц.При этом мощность быстрой зарядки уменьшена с 65 до 50 Вт, разрешение фронтальной камеры урезано с 32 до 16 МП, нет стереодинамиков. Зато разрешение камеры увеличено — она получила главный модуль на 108 МП. Инженеры как раз сделали ставку на тыльную камеру, которая в эпоху соцсетей наиболее привлекательна для массовой аудитории.Бренд OPPO все чаще встречается в медиа и на страницах интернет-магазинов. Он развивается по модели Samsung — предлагает по одному устройству в каждом ценовом уровне.По характеристикам OPPO Reno5 — полноценная альтернатива другим моделям, и выбор между ними зависит от лояльности к производителю. Тем не менее, в России OPPO — это B-бренд. У него меньше сервисных центров, найти аксессуары и комплектующие к его устройствам сложнее. Поэтому при плюс-минус одинаковых параметрах желательно выбрать Xiaomi или Samsung. Чтобы привлечь внимание, нужно удивлять, как это делала realme в 2019 и 2020 годах, OPPO сделала недостаточно.Экран Reno5 — AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Процессор — Snapdragon 720G, память — 8 + 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 4310 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 50 Вт. Разрешение основной камеры — 64 + 8 + 2 + 2 МП, фронтальной — 44 МП.Из плюсов — оболочка ColorOS. Она более простая, чем One UI от Samsung, и более стабильная, чем MIUI от Xiaomi. В общем, сбалансированный смартфон для тех, кому надоели А-бренды.