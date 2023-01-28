У Samsung появился ноутбук за 300 тысяч рублей. Круче, чем MacBook Pro 2023?

Александр



По сведениям инсайдера SnoopyTech, в скором времени компания Samsung представит новую линейку ноутбуков Galaxy Book 3. В неё войдут четыре модели (базовая, 360, Pro и Ultra) и несколько модификаций каждой из них.

Ноутбуки будут продаваться в Европе по ценам от 1099 до 3799 евро (от 85 до 300 тысяч рублей) в зависимости от модели и модификации. У самого дорогого из них наиболее топовая начинка: AMOLED-экран с разрешением 3K, процессор Intel Core i9-13900H, видеочип NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD M.2 объёмом 1 ТБ. Несмотря на игровую направленность, ноутбуки Galaxy Book 3 Ultra будут лёгкими и компактными.



Более дешёвые модели Galaxy Book 3 получат начинку попроще (хотя тоже вполне современную), а самые доступные будут лишены дискретной графики, то есть их можно считать ультрабуками. Презентация ноутбуков линейки Galaxy Book 3 состоится 1 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked, где будут представлены и другие новинки Samsung, включая флагманские смартфоны серии Galaxy S23.

Galaxy Book 3 Pro и Galaxy Book 3 Ultra можно считать прямыми конкурентами Mac Book Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max. Ноутбуки Apple в максимальной конфигурации стоят почти в два раза дороже, у них больше памяти (как оперативной, так и постоянной), высокопроизводительный процессор, но встроенный видеочип сложно назвать топовым, хотя он с лёгкостью потянет современные игры со средними настройками качества.

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Комментарии

XuliGAN
+112
XuliGAN
Говорю как обладатель 2 ноутов от этой серии Samsung Book, однозначно могу сказать что качеством и удобством Самсунгу далеко до MacBook Pro!
Сегодня в 14:16
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lonelysoul
+367
lonelysoul
"Galasxy Unpacked" — поправьте 😀
Сегодня в 14:25
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Konstantin Bulatnikov
+151
Konstantin Bulatnikov
Но так MacBook Pro это же не только железо, так же это операционная система и п/о...
Есть у меня MacBook Pro 2011 с оригинальным АКБ, работает норм. Samsung пусть так работает через 12 лет...
Сегодня в 15:58
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