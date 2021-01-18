Эксперты из PBK уже успели разобрать недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S21 и сравнили его компоновку с предыдущей моделью. На «операционном столе» побывала версия смартфона для США с процессором Snapdragon 888.
Сообщается, что Galaxy S21 очень легко разбирается и собирается. Он получил 7,5 балла из 10 за ремонтопригодность. Специалисты отмечают, что графитовое охлаждение новинки превосходит системы с медными трубками и паровыми камерами в плане эффективности.
Сканер отпечатка пальца увеличился по сравнению с Galaxy S20. Была улучшена сборка динамиков, благодаря этому увеличилась громкость и насыщенность звука. Крошечные антенны для приёма сигнала 5G mmWave расположены по бокам устройства, а шлейф, соединяющий дисплей с материнской платой находится в верхней части устройства.
Помимо этого эксперты добавили, что у модели с одной SIM-картой на самом деле имеется внутри слот для второй, но он заблокирован программно. Напомним, модельный ряд смартфонов Galaxy S21 поступит в продажу 5 февраля, а если сделать предзаказ до 4 февраля, то можно получит беспроводные наушники Galaxy Buds и метку для поиска SmartTag в подарок.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Что за такой странный ход?