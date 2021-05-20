my team at Apple Accessibility is incredible!



on Apple Watch, you can now answer calls, check your notifications or end a workout using ONLY hand gestures ⌚️✊🏼👌🏼



+ much more here: https://t.co/CmgETNVghF pic.twitter.com/hKMZBEg8gh — Sarah (@sarahyuui) May 19, 2021

Apple Watch получили управление жестами AssistiveTouch. Такая возможность появится в уже вышедших моделях. Она будет добавлена в одном из обновлений. Об этом сообщается на сайте Apple.Для работы жестов будут использоваться гироскоп, акселерометр и пульсометр. С помощью этих датчиков часы распознают движение кисти, вроде сжатия кулака или щипания.Чтобы выполнить действие, нужно выполнить команду кистью. Ответ на входящий вызов — двойное сжатие руки, выбор действия во время замера показателей физической активности — сжатие большого и указательного пальцев. Так, с помощью жестов можно будет отвечать на звонки, просматривать уведомления и взаимодействовать с часами во время тренировок.Сейчас Apple Watch реагирует лишь на один жест — подъем запястья для просмотра содержимого экрана. Когда вы так делаете, экран загорается.Новые жесты созданы, чтобы упростить управление устройством людям с ограниченными возможностями. В рамках этой же кампании 20 мая запустилась служба SignTime, позволяющая общаться с техподдержкой посредством языка жестов (США, Франция и Великобритания).