Apple Watch получили управление жестами AssistiveTouch. Такая возможность появится в уже вышедших моделях. Она будет добавлена в одном из обновлений. Об этом сообщается на сайте Apple. 

Для работы жестов будут использоваться гироскоп, акселерометр и пульсометр. С помощью этих датчиков часы распознают движение кисти, вроде сжатия кулака или щипания. 

Чтобы выполнить действие, нужно выполнить команду кистью. Ответ на входящий вызов — двойное сжатие руки, выбор действия во время замера показателей физической активности — сжатие большого и указательного пальцев. Так, с помощью жестов можно будет отвечать на звонки, просматривать уведомления и взаимодействовать с часами во время тренировок. 

Сейчас Apple Watch реагирует лишь на один жест — подъем запястья для просмотра содержимого экрана. Когда вы так делаете, экран загорается. 

Новые жесты созданы, чтобы упростить управление устройством людям с ограниченными возможностями. В рамках этой же кампании 20 мая запустилась служба SignTime, позволяющая общаться с техподдержкой посредством языка жестов (США, Франция и Великобритания).  


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