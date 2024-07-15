У Xiaomi масштабный сбой. Смартфоны и умная техника зависают

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По сообщениям пользователей Xiaomi, проблемы возникают как с приложением Mi Home, так и с гаджетами. Есть жалобы на «отвал» роутеров и ушедшие в бесконечную перезагрузку смартфоны бренда. Пик сбоя пришелся на 17:00 по московскому времени и наблюдается на момент написания материала.Информацию подтверждает онлайн-сервис «Downdetector». По данным графика проблемы с доступом начались в 17:00 по московскому времени и наблюдаются на момент написания материала.Причины сбоев пока неизвестны.