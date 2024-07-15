У Xiaomi масштабный сбой. Смартфоны и умная техника зависают

Артем
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По сообщениям пользователей Xiaomi, проблемы возникают как с приложением Mi Home, так и с гаджетами. Есть жалобы на «отвал» роутеров и ушедшие в бесконечную перезагрузку смартфоны бренда. Пик сбоя пришелся на 17:00 по московскому времени и наблюдается на момент написания материала.

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Информацию подтверждает онлайн-сервис «Downdetector». По данным графика проблемы с доступом начались в 17:00 по московскому времени и наблюдаются на момент написания материала.

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Причины сбоев пока неизвестны.
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Источник:
Downdetector
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Комментарии

Dmitriy
+1054
Dmitriy
О да, облачные роутеры и прочее без полноценной работы при отсутствии сервисов вендора — жесть, мина замедленного действия.
Сегодня в 17:41
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+932
Paspartu
К счастью, моим умным устройствам на это плевать
час назад в 19:01
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