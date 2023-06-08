У XR-шлема Apple Vision Pro найден раздражающий недостаток

Александр


На презентации WWDC компания Apple несколько раз подчёркивала, что её шлем смешанной реальности Vision Pro очень удобный. Он якобы адаптируется под анатомические особенности головы любого пользователя, поэтому им можно долго пользоваться, не испытывая дискомфорта. Журналистка Джоанна Стерн из WSJ испытала новинку на себе и доказала, что это не совсем так.



Джоанна надела Vision Pro примерно на полчаса, а когда сняла с себя этот шлем, увидела, что над бровями и верхней части лба появились красные пятна. Вероятно, это раздражение, которое может появиться, когда кожа длительно время потеет под натиском чужеродного материала. Журналистка рассказала, что ощущала неприятное давление на лоб и нос, а также лёгкий приступ головокружения. Не исключено, что эта проблема носит единичный характер и связана с тем, что у девушки слишком чувствительная кожа.

Apple планирует начать продажи Vision Pro лишь в следующем году, а до этого момента у компании достаточно времени на доработку этого устройства. Известно, что будут продаваться различные аксессуары для обладателей XR-шлема, в том числе сменные уплотнители различной толщины. 
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Комментарии

tellurian
+4940
tellurian
А ослабить или отрегулировать их?
2 часа назад в 17:28
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–87
Putin2
А может она упала еб@лом в крапиву?🤦🏻‍♂️😂
2 часа назад в 17:43
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