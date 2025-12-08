Top.Mail.Ru

У жителей Рязани могут отобрать машины Chery из-за одного автовладельца

Владельцы около двух тысяч автомобилей Chery Tiggo в Рязани рискуют лишиться своих машин из-за банкротства единственного в городе официального дилера. Автоцентр был вынужден закрыться после того, как суд обязал его выплатить 55 миллионов рублей клиенту, отсудившему эту сумму из-за заводского брака.

Причиной банкротства дилерского Chery в Рязани центра стало судебное разбирательство с 32-летним Иваном, который купил Chery Tiggo 4 за 2 миллиона рублей. Через две недели после покупки с автомобиля начала облупливаться краска. Несмотря на гарантийный ремонт, дефект повторился, что по закону давало право на возврат полной стоимости машины. Дилер отказался выполнять требование добровольно, и клиент обратился в суд.

После подачи иска на владельца автомобиля началось давление: неизвестные караулили его у дома и пытались «поговорить». Однако это не остановило Ивана, он не отказался от иска, и суд обязал автосалон выплатить стоимость автомобиля, неустойку и штраф, а также возместить судебные расходы и моральный ущерб — в общей сложности 55 миллионов рублей. Для компании с годовой прибылью 2,16 миллиона рублей эта сумма оказалась неподъёмной, что привело к инициации процедуры банкротства. Генеральная прокуратура проводит проверку по этому делу, подозревая, что дилер обанкротился намеренно, чтобы не расплачиваться с долгами.

Теперь все сделки, заключённые дилером за последние три года, могут быть оспорены в суде как подозрительные. Владельцам автомобилей Chery Tiggo 4, 7, 8 и 9 поколений придётся доказывать, что они приобретали машины без умысла навредить компании. На время судебных разбирательств эти автомобили могут быть арестованы, а если суд встанет на сторону кредиторов — изъяты для погашения долгов обанкротившегося дилера.
Комментарии

jkttim
Что я сейчас прочитал? 😅 Ну и брендятина. Если человек купил машину, у официального дилера, какие к нему могут претензии?! Купил и это у же его собственность! Что за наркомания🤦
Сегодня в 17:43
YABLOKOFON
YABLOKOFON jkttim
Что не смеётесь, не смешно? Это РОССИЯ!!!
Сегодня в 19:11
Ufoer jkttim
Да-да. И квартиру если купил, то это тоже твоя собственность, пока суд не решит иначе и оставит тебя с ипотекой, но без квартиры. С подключением. Тут статус добросовестного покупателя разрушен как класс.
час назад в 20:39
