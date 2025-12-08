У жителей Рязани могут отобрать машины Chery из-за одного автовладельца

Владельцы около двух тысяч автомобилей Chery Tiggo в Рязани рискуют лишиться своих машин из-за банкротства единственного в городе официального дилера. Автоцентр был вынужден закрыться после того, как суд обязал его выплатить 55 миллионов рублей клиенту, отсудившему эту сумму из-за заводского брака.
После подачи иска на владельца автомобиля началось давление: неизвестные караулили его у дома и пытались «поговорить». Однако это не остановило Ивана, он не отказался от иска, и суд обязал автосалон выплатить стоимость автомобиля, неустойку и штраф, а также возместить судебные расходы и моральный ущерб — в общей сложности 55 миллионов рублей. Для компании с годовой прибылью 2,16 миллиона рублей эта сумма оказалась неподъёмной, что привело к инициации процедуры банкротства. Генеральная прокуратура проводит проверку по этому делу, подозревая, что дилер обанкротился намеренно, чтобы не расплачиваться с долгами.
Теперь все сделки, заключённые дилером за последние три года, могут быть оспорены в суде как подозрительные. Владельцам автомобилей Chery Tiggo 4, 7, 8 и 9 поколений придётся доказывать, что они приобретали машины без умысла навредить компании. На время судебных разбирательств эти автомобили могут быть арестованы, а если суд встанет на сторону кредиторов — изъяты для погашения долгов обанкротившегося дилера.