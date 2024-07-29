UAG выпустила туристическую зарядку 3-в-1 для iPhone

Фархад
UAG

Популярный производитель аксессуаров UAG представил ряд новых устройств, самым интересным из которых является дорожная зарядная станция 3-в-1 для iPhone.

Девайс получил складную конструкцию с блинчиком MagSafe для iPhone, таблеткой для Apple Watch и стандартной Qi-площадкой под AirPods. При этом стойку MagSafe можно разместить вертикально, чтобы перевести iPhone в режим «Ожидания».



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В комплект входит дорожный футляр, 120 см кабель USB-C и адаптер питания мощностью 25 Вт.

UAG

Новинка уже доступна в некоторых странах по цене $170 или 160 евро.
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Источник:
9to5Mac
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