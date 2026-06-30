Пар против запар: обзор вертикального пылесоса Roborock F25 Ultra

Индустрия беспроводных моющих пылесосов долгое время топталась на месте, предлагая пользователям лишь незначительные плюсы: чуть больше автономности, чуть выше мощность, чуть ярче экран. Однако по-настоящему сложные загрязнения — засохший жир на кухне, следы от соусов или застарелые пятна — обычной водой не отмыть. Бренд Roborock решил подойти к проблеме радикально, внедрив в свой флагман технологию, которая раньше встречалась разве что в гигантский пароочистителях. Первый в отрасли пылесос с технологиями VaporFlow и WaveFlow, позволяющими выполнять уборку паром и горячей водой
Roborock F25 Ultra — это не очередной беспроводной веник с мокрым валиком. Это помощник по дому, который настроен серьезно: мощность всасывания 22 000 Па, мытье горячей водой (86 °C) и полноценная генерация высокотемпературного пара (180 °C). Добавьте сюда умение раскладываться на 180 градусов для уборки под мебелью, умную самоочистку на базе и интеграцию с приложением, и мы получим претендента на звание самого технологичного уборочного комбайна года. В этом обзоре мы разберемся, как все это работает на практике.
СодержаниеКомплектация и сборка
• Дизайн
• Приложение
• Уборка
• Уход
• Автономность
• Впечатления
Технические характеристики
• Тип устройства: вертикальный моющий пылесос с подачей пара и функцией самоочистки
• Мощность двигателя: 430 Вт
• Мощность всасывания: 22 000 Па
• Объем бака: для чистой воды — 1000 мл; для грязной воды — 720 мл (вертикальное положение), 600 мл (горизонтальное положение)
• Объем пылесборника: 720 мл
• Давление прижима: 33H
• Отступ от края: 1 мм
• Уровень шума: до 75 дБА
• Тип уборки: влажная, горячей водой (86 °C), паром (180 °C)
• Емкость аккумулятора: 4600 мА·ч
• Автономность: до 60 мин; время зарядки — 240 мин
• Габариты: пылесос — 265×1096×246 мм, пылесос со станцией — 316×1156×353 мм
• Вес: пылесос — 5,6 кг, пылесос со станцией — 7,24 кг
• Длина кабеля: 1,7 м
Комплектация и сборка
Коробка, в которой поставляется Roborock F25 Ultra, впечатляет своими размерами, но внутри нет практически ничего лишнего, что будет долгое время покрываться пылью в на свободной антресоле. В комплект поставки входят сам пылесос, док-станция (она же база для самоочистки), ролик, съемная рукоятка, запасной фильтр, щетка для обслуживания, шнур питания и документация.
Я не очень часто общался с вертикальными моделями пылесосов и, беглый взгляд на инструкцию вызвал у меня легкий испуг. На деле все оказалось до элементарного просто и сборка заняла не более трех минут. Основная часть уже идет с установленными емкостью и фильтрами. Остается пристегнуть ролик, да вставить рукоятку до характерного щелчка. Все, Roborock F25 Ultra можно ставить на док-станцию, предварительно подключенную к розетке.
Дизайн
Внешний вид устройства без лишней скромности премиален. Сочетание глубокого матового темно-серого пластика с серебристыми элементами выглядит дорого и не собирает отпечатки пальцев, в отличие от глянцевых конкурентов.
На D-образной рукоятке расположены три клавиши:
• Выбор режима — автомат, пар, горячая вода и удаление влаги)
• Процесс уборки — запуск, пауза, выключение по удержанию
• Самоочистка на базе — запуск, пауза, сушка горячим воздухом по удержанию
Чем пылесос займется после нажатия каждой из кнопок, подскажет голосовой ассистент на русском языке, голос которого слышно из динамика на обратной стороне ручки. Хват удобный, палец интуитивно ложится на нужный переключатель, тянуться не придется.
Рукоятка переходит в моторный блок, с обращенным к пользователю дисплеем. Тут высвечивается вся вспомогательная информация: уровень и процесс заряда, степень загрязненности, выбранный режим, индикатор ошибок, а также подключение к Wi-Fi, о роли которого я расскажу отдельно. Экран яркий, с дружелюбным и понятным интерфейсом.
С лицевой стороны, под логотипом Roborock, съемный бак для отработанной воды. Он легко отстегивается одной рукой по нажатию серебристой клавиши, но для большего удобства предусмотрена откидная ручка того же цвета.
Приятно удивило внимание к деталям — емкость полупрозрачна и затонирована. Так ваш внутренний эстет не будет косо смотреть на скопившиеся в резервуаре нечистоты. Между тем, боковая шкала напомнит о том, что жидкость пора слить. Впрочем, даже такую задачу можно отдать на аутсорс прогрессу, а точнее голосовому помощнику.
Далее спускаемся к чистящему модулю, который на первый взгляд мало чем отличается от моделей со схожим форм-фактором. Его верхняя крышка съемная, на что намекает ручка, уже по традиции окрашенная в серебро, и кнопка над ней. По обе стороны расположены два отсека: слева — для моющего средства, справа — для чистой воды. Отверстия надежно закупориваются откидными крышечками с резиновыми уплотнителями. Проще говоря, расплескать содержимое нереально, даже если пылесосить палубу корабля в десятибалльный шторм.
Завершаем тур по конструкции Roborock F25 Ultra док-станцией. Во-первых, она заряжает аккумулятор пылесоса. Во-вторых, промывает и сушит ролик. Последнее особенно важно, поскольку грязный валик — это всегда неприятный запах в комнате и разводы на полу. А с такими характеристиками современное устройство не далеко стоит от швабры с тряпкой.
Подводя черту, внешне модель выглядит очень престижно и привлекательно. Строгий дизайн впишется в любой интерьер. Конструкция также не вызывает вопросов. Все монолитно, а люфты и скрипы отсутствуют как класс.
ПриложениеКазалось бы, зачем ручному пылесосу Wi-Fi и сопряжение со смартфоном? Такой вопрос возникает у каждого первого пользователя. Однако фирменное приложение не просто формирует плотную экосистему бренда, но и полностью раскрывает потенциал Roborock F25 Ultra. Его можно установить хоть на iPhone, хоть на Android. Задумались проигнорировать этот пункт? Сейчас я постараюсь развеять вашу долю скепсиса.
Приложения Roborock требует обязательной регистрации. После нее следует череда понятных подсказок по подключению к сети Wi-Fi и можно пользоваться. С управление разберется даже ребенок, насколько все просто. Тут всего три экрана, где помимо статуса заряда есть множество удобностей:
• Настройки док-станции: позволяют выбрать режим, интенсивность самоочистки и сушки либо настроить их автоматизацию. Например, выбрать определенное время или опустошать бак сразу при установке на платформу
• Настройки режима: регулируют мощность всасывания и подачу воды для каждого типа уборки (автомат, пар, горячая вода, режим губки), а также скорость вращения ролика
При выборе режима уборки меняется изображение, так пользователь точно поймет, что именно он выбирает.
Есть и третье меню — дополнительное. Оно открывается нажатием на «шестеренку» в правом верхнем углу. Тут мы найдем:
• Активацию подсветки пола
• Режим дистанционного управления
• Объем подачи моющего средства
• Выбор языка и громкость голосовых подсказок
• Степень износа расходников (роллер, фильтр, моющее средство)
Также можно открыть доступ к аккаунту другим пользователям, посмотреть инструкцию, узнать информацию об устройстве и обновить прошивку.
Уборка
Переходим к главному — как Roborock F25 Ultra справляется со своими прямыми обязанностями. При мощности 430 Вт и силе всасывания в 22 000 Па пылесос без проблем соберет не только мелкую пыль и шерсть питомцев, но и тяжелый мусор: просыпанную крупу, мелкие монетки и корм возле кошачьей миски. Но обычным всасыванием сегодня мало кого удивишь, поэтому посмотрим на работу с паром и разлитыми жидкостями.
Подача пара производится через сопло в передней части насадки. По словам производителя режим безопасен для чувствительного к влаге паркета, а в довесок убивает до 99,9% бактерий и аллергенов. Помимо температуры пара в 180 градусов модель обладает прижимным давлением 33H. Это как поставить на обычную щетку трехлитровую банку с водой. Я протестировал возможности Roborock F25 Ultra на ламинате, который намеренно запачкал каплями кетчупа, пролитым кофе, а рядом добавил пару ложек растительного масла. В частности меня интересовало, как герой обзора справится с последним ингредиентом, ведь даже небольшая доза растительных жиров на кухонном полу — та еще головная боль.
С крепким напитком гаджет справился без труда, за 2 продхода. С засохшим томатным соусом пришлось повозиться — около 5 проходов с паром. В итоге от загрязнений не осталось и следа. Если по полу рассыпано что-то более увесистое, спешить не стоит и рис, гречка или фасоль послушно отправятся в бак с остальным мусором. А легкий сахар или манная крупа уходят в путь с первой попытки. С только что пролитыми жидкостями «пылик» тоже справляется на ура.
И вот момент истины: как Roborock F25 Ultra собрал подсолнечное масло, заслуживает отдельного уважения. Да, пятно не застыло, как кетчуп, однако это не делает ему чести, и уж тем более не делает уборку проще. Как правило, при попытках сделать это вручную становилось только хуже. Однако стоило пройтись пылесосом по ненавистной мною субстанции 3-4 раза взад-вперед и проблема решена. Я не шучу, жир отмылся на все сто. Дотошности ради я прошелся ватной палочкой по швам — чистота и ни капли жира. Просто браво!
Несмотря на свои внушительные 5 кг веса, гаджет поражает легкостью управления и маневренностью, устройство буквально плывет по полу. Насадка поворачивается на 70 градусов, а зазор между щеткой и плинтусом всего 1 мм. Подсветка ярко-голубого цвета и не даст ускользнуть из вашего поля зрения ни малейшей пылинке.
У Roborock F25 Ultra есть еще одна фишка — технология FlatReach 2.0. Модель можно полностью разложить на пол, позволяя заезжать под кровати и диваны. Причем делается это не только вручную, но и дистанционно с помощью приложения. Поначалу функция показалась чем-то из разряда «технологии ради технологий», но взглянув на свою кровать, запертую между стеной и тумбочкой, вопросы сразу отпали. В горизонтальном положении полезный объем бака для грязной воды уменьшается с 720 до 600 мл, но это честная плата за возможность вымыть пол без лишних перестановок мебели.
Уход
Если после уборки квартиры вам приходится еще полчаса мыть сам пылесос — грош цена такой автоматизации. В Roborock это прекрасно понимали. После того как вы возвращаете F25 Ultra на док-станцию, начинается магия самоочистки.
База не просто полощет валик в чистой воде. Процесс разбит на три этапа:
• Промывка: ролик интенсивно вращается под струей при температуре 90 градусов, очищаясь от собранной грязи и жира
• Стерилизация: на роллер подается 180 градусный пар, который уничтожает микробы и неприятные запахи.
• Сушка: валик раскручивается на высоких оборотах для удаления излишков влаги, после чего активируется обдув воздухом при температуре 95 градусов
Удивительно, но даже пяти минут хватает, чтобы рабочая деталь выглядела так, будто ее только достали из упаковочного целлофана. Никакого запаха затхлости и прелости, даже если вы отмыли прокисшее молоко, пролитое неделю назад. К слову, бороться с неприятными ароматами также помогает съемный модуль, который надежно препятствует их проникновению в комнату.
Остается дело за малым: вылить грязную воду из бака-утилизатора, ополоснуть его и залить чистую воду в основной резервуар для следующего цикла. Благодаря фильтру с сепаратором твердый мусор отделяется от грязной жидкости, поэтому вытряхнуть условные крошки или волосы в ведро перед сливом воды дело не сильно хлопотное.
Автономность
Внутри Roborock F25 Ultra установлена батарея емкостью 4600 мА·ч. Заявленные производителем 60 минут автономной работы — это честный показатель, которого хватит для уборки помещения площадью до 500 квадратных метров, но с одной важной оговоркой: все зависит от режима уборки.
Если активировать режим постоянной подачи пара или мытья кипятком, нагрузка на батарею возрастает по экспоненте, поскольку нагревателю требуется большее количество энергии. В таком «максимально заряженном» режиме пылесос живет около 20–30 минут. Много это или мало? Для локального удаления сложных пятен на площади 60–70 квадратов. этого хватит с запасом. Обычную же влажную уборку трехкомнатной квартиры на одном заряде девайс вывозит без проблем. Полная зарядка аккумулятора на док-станции занимает около 4 часов.
Впечатления
Roborock F25 Ultra производит впечатление ультимативного гаджета, в который инженеры заложили максимум существующих технологий. Он стильный, эргономичный и, главное, действительно эффективный. Возможность мыть полы паром и раскладывать корпус параллельно полу переводит качество домашней уборки на принципиально новый уровень.
Кому можно рекомендовать Roborock F25 Ultra? В первую очередь тем, кто не ищет компромиссов и хочет получить устройство формата «все в одном». Если у вас дома много плитки, ламината, есть маленькие дети или питомцы, этот помощник быстро докажет свою профпригодность, сэкономив вам часы свободного времени. Это инструмент для идеальной чистоты, который даст фору даже умным роботам-пылесосам.
Плюсы:
• Колоссальная мощность всасывания (22 000 Па)
• Реальная уборка паром (180 °C) и горячей водой — справляется с любым жиром
• Дистанционная уборка под мебелью
• Полноценная самоочистка на базе с дезинфекцией паром и сушкой горячим воздухом
• Тщательная уборка вдоль плинтусов
Минусы:
• Ощутимый вес устройства (5,6 кг), хотя при уборке он компенсируется приводом на валик.
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