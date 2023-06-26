Учёные хотят покинуть Омск, заправляясь водкой

Артем
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Омские ученые разработали двигатели для малых космических аппаратов, работающие на смеси воды и спирта. Открытие позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников весом до 500 кг каждый. 

О разработке рассказали в пресс-службе Омского государственного технического университета. Малые космические аппараты (МКА) будут использоваться для дистанционного зондирования и наблюдения за Землёй. Аппараты работают на низких околоземных орбитах, где велико влияние земного притяжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателей для совершения маневров различной сложности, важны малое энергопотребление и достаточный резерв топлива.

Сейчас в качестве топлива для двигательных установок на МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Ученые из ОмГТУ предложили конструкцию двигателя, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси.

Старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик объясняет:

«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги».

Также отмечается, что конструкцию двигателя можно легко изменять в зависимости от задач спутника: автоматику, электроклапаны, микродвигатель можно оставить неизменными, а топливную систему (бак и трубопроводы) укомплектовать под конкретные цели. Это позволит МКА маневрировать на орбите. 

Все необходимые комплектующие для создания тестовых двигателей у ученых уже есть". Сейчас специалисты занимаются их сборкой и планируют провести испытания в вакуумной камере к концу 2023 года.
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Источник:
Газета.ru
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Комментарии

+747
Eredy
Настолько всё печально?
час назад в 19:08
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