Учёные хотят покинуть Омск, заправляясь водкой

«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги».

Омские ученые разработали двигатели для малых космических аппаратов, работающие на смеси воды и спирта. Открытие позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников весом до 500 кг каждый.О разработке рассказали в пресс-службе Омского государственного технического университета. Малые космические аппараты (МКА) будут использоваться для дистанционного зондирования и наблюдения за Землёй. Аппараты работают на низких околоземных орбитах, где велико влияние земного притяжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателей для совершения маневров различной сложности, важны малое энергопотребление и достаточный резерв топлива.Сейчас в качестве топлива для двигательных установок на МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Ученые из ОмГТУ предложили конструкцию двигателя, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси.Старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик объясняет:Также отмечается, что конструкцию двигателя можно легко изменять в зависимости от задач спутника: автоматику, электроклапаны, микродвигатель можно оставить неизменными, а топливную систему (бак и трубопроводы) укомплектовать под конкретные цели. Это позволит МКА маневрировать на орбите.Все необходимые комплектующие для создания тестовых двигателей у ученых уже есть". Сейчас специалисты занимаются их сборкой и планируют провести испытания в вакуумной камере к концу 2023 года.