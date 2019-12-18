В последние несколько лет почти у всех смартфонов появился ночной режим, который модифицирует цветовую гамму на экране таким образом, чтобы глаза не уставали, голова не болела и не было бессонницы. В основном это достигается отфильтровыванием синих оттенков.
Исследователи из Манчестерского университета выяснили, что синий цвет, излучаемый экраном смартфона, может быть не настолько опасен, как фильтр, препятствующий такому излучения.
Кому вообще пришло в голову отфильтровывать синий цвет? Дело в том, что считается, будто воздействие синего света от экрана смартфона или телевизора снижает выработку мелатонина — гормона сна, а из-за этого может возникать бессонница и сильная утомляемость. Учёные из Манчестера доказали, что это не так. Они провели тесты на мышах: подготовили для них специальные источники света с регулировкой цветовой температуры и выяснили, что влияние жёлтого цвета на отсутствие желания спать гораздо выше, чем синего.
После отфильтровывания синего цвета на экране появляется ощутимо больше красных, оранжевых и жёлтых оттенков, а они могут восприниматься мозгом как сигнал к бодрствованию. Организм человека очень чутко реагирует на цвета, именно поэтому нам проще просыпаться, когда в комнату попадает яркий солнечный свет.
Чтобы не испытывать проблемы со сном из-за смартфона, достаточно не брать его в руки, когда вы ложитесь спать. В этом случае вам не помешает ни синий оттенок, ни фильтр ночного режима.
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