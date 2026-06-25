Ультратонкий планшет HONOR MagicPad 4 с производительностью уровня ПК поступил в продажу

Компания HONOR объявила о старте продаж в России нового флагманского планшета MagicPad 4, который стал первым в мире устройством на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5. Толщина корпуса новинки составляет всего 4,8 мм, а вес — 450 г, что делает её тоньше и легче актуального iPad Pro (5,1 мм). Уникальная конструкция из волокна аэрокосмического класса повышает жёсткость корпуса на 30% и снижает вес на 32%. В комплекте с планшетом поставляются клавиатура с тачпадом и стилус, а общий вес портативного офиса составляет около 852 г — легче, чем 13-дюймовый MacBook Air.Планшет оснащён 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000×1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой HDR-яркостью до 2400 нит. Полезная площадь дисплея достигает 93% при толщине рамок всего 4 мм. Экран поддерживает отображение 1,07 млрд цветов и получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания. За звук отвечают восемь динамиков HONOR Spatial Audio с сертификацией IMAX Enhanced. Система охлаждения HONOR Ice Cooling с 13-слойной 3D-архитектурой и площадью теплоотдачи 81 717 мм² обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой.HONOR MagicPad 4 поддерживает режим ПК, в котором приложения запускаются в отдельных окнах, доступны файловый менеджер, панель навигации и горячие клавиши вроде Ctrl+C и Alt+Tab. В устройство встроены ИИ-инструменты: автоматическое создание протоколов совещаний, шумоподавление голоса, умные напоминания и пересказ текста. Технология Honor Connect позволяет подключать планшет в качестве дополнительного экрана для компьютеров Mac и обмениваться файлами с устройствами других брендов, включая iPhone, iPad и Mac.В России модель доступна в цвете «космический серый» в конфигурации 12/256 ГБ по цене 99 999 рублей. До 26 июля действует специальное предложение: покупателям дарят наушники HONOR CHOICE Clip 2 Pro.