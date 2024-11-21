«Умные» автомобили Exlantix получат управление со смартфона. В России тоже такие будут





Китайский автобренд разрабатывает собственное приложение и планирует выйти на российский рынок уже в следующем году. Китайский автобренд разрабатывает собственное приложение и планирует выйти на российский рынок уже в следующем году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Об этом сообщают «Известия». Мобильное приложение бренда Exlantix позволит управлять блокировкой дверей, запускать двигатель и удаленно настроить климатической систему.Также со смартфона можно будет определить уровень заряда тяговой батареи, состояние аккумулятора, давление в шинах и другие показатели. Кроме того, благодаря трекингу в реальном времени, владелец сможет отследить местонахождение своего автомобиля, а в случае попытки проникновения в салон, получит уведомление от встроенной охранной системы.В будущем в приложение добавят карту зарядных станций с фильтрацией по типам разъемов и мощности зарядных устройств.Бренд Exlantix уже нацелился на отечественный рынок. Первой моделью могут стать седан ES и кроссовер ЕТ. Их выход намечен на первый квартал 2025 года. Сейчас модели проходят подготовку к российским условиям.