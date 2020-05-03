Благодаря таким функциям, как мониторинг сердечного ритма, электрокардиограмма (ЭКГ) и обнаружение падений, смарт-часы Apple Watch спасают жизни. 80-летняя женщина из Германии обратилась в медицинский центр Майнца с жалобами на боли в груди и нерегулярный пульс. В больнице ей сделали ЭКГ и взяли кровь на анализ. Обе эти процедуры не выявили проблем.



После этого пациентка показала кардиологам данные, которые были сняты с помощью мониторинга ЭКГ на её Apple Watch. Это всё изменило. Гаджет зафиксировал депрессии сегмента ST, указывающие на тяжелую коронарную ишемию. После этого пациентке сделали катетеризацию сердца, которая показала «тяжелое заболевание коронарной артерии, такое как стеноз основного ствола и бифуркационное поражение, вовлекающее левую переднюю нисходящую артерию». В итоге женщина успешно прошла специализированное лечение и была выписана через два дня без каких-либо симптомов в хорошем состоянии.



Кардиологи написали в своем отчете, что развитие технологий носимой электроники открывает путь к новым диагностическим возможностям. Таким образом, часы Apple можно использовать не только для обнаружения мерцательной аритмии или нарушений атриовентрикулярной проводимости, но также для выявления ишемии миокарда.



Последние утечки указывают на то, что в Apple Watch Series 6 появится еще одна важная функция, отслеживающая насыщение крови кислородом. Помимо этого, ожидается в новой версии гаджета встроенное приложения для отслеживания сна и уровня стресса.





