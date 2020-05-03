Благодаря таким функциям, как мониторинг сердечного ритма, электрокардиограмма (ЭКГ) и обнаружение падений, смарт-часы Apple Watch спасают жизни. 80-летняя женщина из Германии обратилась в медицинский центр Майнца с жалобами на боли в груди и нерегулярный пульс. В больнице ей сделали ЭКГ и взяли кровь на анализ. Обе эти процедуры не выявили проблем.
После этого пациентка показала кардиологам данные, которые были сняты с помощью мониторинга ЭКГ на её Apple Watch. Это всё изменило. Гаджет зафиксировал депрессии сегмента ST, указывающие на тяжелую коронарную ишемию. После этого пациентке сделали катетеризацию сердца, которая показала «тяжелое заболевание коронарной артерии, такое как стеноз основного ствола и бифуркационное поражение, вовлекающее левую переднюю нисходящую артерию». В итоге женщина успешно прошла специализированное лечение и была выписана через два дня без каких-либо симптомов в хорошем состоянии.
Кардиологи написали в своем отчете, что развитие технологий носимой электроники открывает путь к новым диагностическим возможностям. Таким образом, часы Apple можно использовать не только для обнаружения мерцательной аритмии или нарушений атриовентрикулярной проводимости, но также для выявления ишемии миокарда.
Последние утечки указывают на то, что в Apple Watch Series 6 появится еще одна важная функция, отслеживающая насыщение крови кислородом. Помимо этого, ожидается в новой версии гаджета встроенное приложения для отслеживания сна и уровня стресса.
После этого пациентка показала кардиологам данные, которые были сняты с помощью мониторинга ЭКГ на её Apple Watch. Это всё изменило. Гаджет зафиксировал депрессии сегмента ST, указывающие на тяжелую коронарную ишемию. После этого пациентке сделали катетеризацию сердца, которая показала «тяжелое заболевание коронарной артерии, такое как стеноз основного ствола и бифуркационное поражение, вовлекающее левую переднюю нисходящую артерию». В итоге женщина успешно прошла специализированное лечение и была выписана через два дня без каких-либо симптомов в хорошем состоянии.
Кардиологи написали в своем отчете, что развитие технологий носимой электроники открывает путь к новым диагностическим возможностям. Таким образом, часы Apple можно использовать не только для обнаружения мерцательной аритмии или нарушений атриовентрикулярной проводимости, но также для выявления ишемии миокарда.
Последние утечки указывают на то, что в Apple Watch Series 6 появится еще одна важная функция, отслеживающая насыщение крови кислородом. Помимо этого, ожидается в новой версии гаджета встроенное приложения для отслеживания сна и уровня стресса.
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Я на рст 4 включил. Стоит 4$. Там есть алгоритм. Есть на авито такие же умельцы.
Почему они к стати сейчас не едут лечиться в США?
Ну или хотяб на всякий случай в рфе то если что не спасут.
Медицинский туризм в США (как и в Германию, Израиль — наиболее популярные из маршрутов) и не прекращался в эти дни, но вы можете продолжать тупо говорить о «тысячах трупов». Если вам так спокойнее — do it, лишь бы таблетки не пить))
Более 60000 трупов и гниющие трупы в юхоловских грузовиках вот вся ваша великая медицина.
Выявляет лечащий врач, а сама кардиограмма точную информацию может дать лишь постфактум.
Я сам не врач, но не стабильный пульс и боли за грудиной это и без кардиограммы очень тревожные симптомы. Так что все вопросы к уровню медицины и компетенциям врачей, прибор здесь не причём.
И да, не за горами то время, когда и точную диагностику этих данных сможет делать искусственный интеллект с объёмом информации по различным медицинским прецедентам, которые и сотня живых врачей за свою жизнь не накопят.
Он был таких размеров больших — я себя чувствовал персонажем из игры fallout с пипбоем на руке.
Часы не являются прибором, потому что если их таковым сделать , то нужно будет брать за себя ответственность не за iOS , время работы акб и не за количество попугаев, а за настоящие реальные человеческие жизни. Да, наверное когда нибудь космические корабли будут бороздить просторы вселенной, но это будет не завтра и не послезавтра.
Вот когда ты едешь куда-то, то не особо удобно.
Кстати, есть вообще небольшие — в виде брелка для часов.
Да да да китайские безделушки вообще ничего не умеют.
Эпл крутые часы — спорить с этим глупо и ценник у них очень хороший. ЭКГ супер — респект эпл, за эту функцию никаких денег не жалко. Это самые лучшие умные часы.
Но то что вы написали даже убогий ми бенд умеет. Не говорю уже о более дорогих часах/фитнес браслетов — которые и живут по 20-30 дней. (ну кроме ЭКГ, а то любите к словам придираться).
фанатики, такие фанатики :)
Я много клиентов обслуживаю, которые используют смартфоны и смарт-часы, но исключительно для сбора и бэкапа диагностики, которые проводят сторонними гаджетами. Это здорово, когда люди занимаются своим здоровьем. Но часы и смартфоны это игрушки, и забывать об этом нельзя.