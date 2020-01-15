«Яндекс» договорился с компанией «Марвел-Дистрибуция» о поставках колонок «Яндекс-Станция», а также систем умного дома в розничные магазины Xiaomi. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора «Марвел-Дистрибуции» Алексея Мельникова.По словам Мельникова, вся продукция «Яндекса» работает с голосовым помощником «Алиса» и может быть интегрирована в экосистему умного дома, например, Xiaomi. Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что «Марвел-Дистрибуция», а также несколько других компаний займутся поставками устройств «Яндекса», включая умные колонки и устройства для умного дома.«Яндекс» прекратил сотрудничество с компанией Treolan, которая была официальным дистрибутором «Яндекс.Телефона». Устройства «Яндекса» уже представлены в розничных сетях «Связной», DNS, а также у других федеральных ритейлеров. Компания «Марвел-Дистрибуция» отмечает, что у Xiaomi активно растущая сеть. По словам Мельникова, к концу 2019 года было открыто 67 салонов в 50 городах, еще 30 откроются в течение января—февраля.Эксперты полагают, что партнерство позволит «Яндексу» расширить присутствие в тех городах, где не так сильны крупные федеральные сети, а преобладают небольшие региональные игроки. Также опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что Яндексу» нужны партнёры-дистрибуторы, поскольку компания «не умеет» самостоятельно работать с розницей.