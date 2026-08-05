Умные, портативные, парящие: Galaxystore представил новую линейку телевизоров Samsung в России

Сверхточные Микро RGB и геймерские OLED

Интерьерные панели и портативный дисплей

Дизайнерские колоноки и кинотеатральные саундбары

Доступность

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore провела масштабную презентацию, на которой показала актуальную линейку телевизоров и аудиосистем 2026 года. Создатели сместили акцент на глубокую интеграцию нейросетей, возможности адаптивного звука и экспериментальные форм-факторы: от экранов с «текстурой холста» до переносных сенсорных панелей.Главным релизом года стала премиальная линейка Микро RGB, представленная сериями R95H (с диагоналями от 65 до 115 дюймов) и R85H (от 55 до 100 дюймов). Технология базируется на микроскопических светодиодах размером менее 100 мкм — это тоньше человеческого волоса. Каждый из них управляется независимо, что обеспечивает 100% охват цветового пространства BT.2020 и честный бесконечный контраст. За обработку картинки отвечает обновленный ИИ-процессор, который вместе с функциями «Усилитель цвета Микро RGB» и «Продвинутый Микро RGB HDR» калибрует кадары в реальном времени. В связке с фирменным антибликовым покрытием телевизоры обеспечивают высокую детализацию даже при ярком дневном свете.Обновление получила и популярная OLED-серия, в которую вошли модели S95H (55–83 дюйма), S90H (42–83 дюйма) и S85H (48–83 дюйма). Флагман S95H выделился так называемым «парящим дизайном» с тонкой металлической рамкой — конструкция корпуса позволяет монтировать телевизор вплотную к стене без каких-либо зазоров. Внутри установлен нейронный процессор NQ4 3-го поколения, умные алгоритмы которого масштабируют любой контент до качества 4К. Игровой потенциал линейки подкрепили поддержкой кадровой частоты 165 Гц, а также технологиями NVIDIA G-SYNC и FreeSync Premium Pro, минимизирующими разрывы изображения в динамичных сценах.Отдельного внимания заслуживает абсолютный дебют компании — серия Мини LED (модели M80H в размерах от 55 до 85 дюймов и M70H от 43 до 85 дюймов). Базируясь на чипе NQ4 2-го поколения, эти модели совмещают максимальную яркую контрастную подсветку с возможностью выводить герцовку до 144 Гц (и до 240 Гц в режиме DLG при подключении к ПК). Для удобства пользователя телевизоры получили специализированный «Режим футбола с ИИ», который сглаживает быстрые перемещения мяча и игроков, а алгоритмы управления звуком анализируют шумы вокруг и делают закадровый голос четким в любых условиях.Компания продолжила развивать интерьерную серию The Frame, которая в этом году прошла сертификацию Pantone ArtfulColor и получила улучшенное матовое покрытие, что позволило добиться эффекта реального художественного холста. Флагманом линейки стала огромная 98-дюймовая QLED-панель формата «все-в-одном» толщиной всего 30,9 мм с зазором при настенном монтаже 0,9 мм и магнитной рамкой янтарно-коричневого цвета. Другая модификация The Frame на базе Neo QLED получила частоту 144 Гц и беспроводной ресивер One Connect, способны без потери качества передавать 4K-сигнал на расстояние до 10 метров без единого провода. В выключенном состоянии устройства работают в режиме «Картина», предлагая обновляемый каталог мировых шедевров живописи.Самой необычной новинкой релиза стал портативный смарт-дисплей The Movingstyle. Это 27-дюймовый сенсорный QHD-экран весом 5,2 кг со встроенным аккумулятором на 3 часа работы и зарядкой через порт USB-C (включая внешние пауэрбанки). Панель поставляется со специальной напольной стойкой на скрытых колесиках с широким диапазоном регулировок по высоте, наклону и повороту. При необходимости дисплей можно легко отсоединить от стойки и использовать как настольный смарт-монитор благодаря встроенной откидной ручке.В сегменте аудио представлена линейка беспроводных колонок Music Studio. Старшая модель Music Studio 7 мощностью 150 Вт предлагает 3.1.1-канальный объемный звук с поддержкой Dolby Atmos, супер-твитером с диапазоном до 35 кГц и специальными алгоритмами для предотвращения искажений баса без внешнего сабвуфера. Более компактная Music Studio 5 (2.0 канала, 70 Вт) делает упор на четкую передачу вокала благодаря функции «Активный усилитель голоса Pro». Обе новинки поддерживают Hi-Res аудио до 24 бит / 96 кГц.Обновленный ряд саундбаров охватил сразу три класса устройств. Флагманская Q-серия представлена мощной 11.1.4-канальной системой HW-Q990H с беспроводными тыловыми колонками, компактным сабвуфером и функцией проекции звука в центр экрана. Линейку продолжают Q930H (9.1.4), Q800H (5.1.2) и модель QS700F с встроенным гиросенсором, автоматически подстраивающим звуковые каналы под горизонтальное или вертикальное положение саундбара.Дизайнерская S-серия пополнилась ультратонкой моделью S800D высотой всего 38 мм с поддержкой беспроводного Dolby Atmos и компактной 5.0-канальной системой S60D. Базовая B-серия предложила широкий спектр устройств под разный бюджет: от мощной B750F (5.1, 400 Вт) со встроенными боковыми динамиками до лаконичного моноблока B400F с NFC-модулем и «Ночным режимом», сглаживающим резкие перепады громкости в фильмах.Опробовать новинки, получить консультации и оформить предзаказ на устройства из линейки 2026 года уже можно в фирменных салонах сети Samsung Galaxystore и на официальном сайте ритейлера.