Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential





Компания Dreame представила обновленную модель вертикального беспроводного пылесоса Компания Dreame представила обновленную модель вертикального беспроводного пылесоса Z20 Essential . Открываем коробку, все вроде на месте: богатый набор насадок, трубок, шлангов. Мощность и автономность «пылика» тоже в порядке. Что изменилось-то? Об этом рассказываем в новом обзоре.

Содержание

Технические характеристики

Комплектация и дизайн

Уборка

Уход

Автономность

Впечатления

: 540 Вт: 120 000 об/мин: 99,99%: 210 аэроватт: 0,8 л: 8×2850 мА·ч: 90 мин: 3,5 ч: 2,2 кгDreame Z20 Essential поставляется в массивной коробке, и это не просто так, ведь помимо пылесоса внутри нас ждет солидный набор для разных типов уборки. Разберем подробнее, что туда входит и как применяется:• Многофункциональная щетка с подсветкой — основная насадка с упором на чистку ковров. Для особо крупного сора стоит приподнять «шторку» в передней ее части, а специальная гребенка срежет длинные волосы, предотвращая их наматывание на валик.• Мягкая роликовая щетка с подсветкой — подойдет как для твердых полов, так и для тонких, мягких половичков. Подсветка этой насадки скромнее, зато колесики можно снять для более тщательной очистки.• Электрическая мини-щетка — приведет в порядок мягкую мебель, даже если ее облюбовала парочка линяющих котов.• Двухпозиционная щелевая насадка — поможет вычистить пыль из самых труднодоступных мест. Например, плоская трубка проникнет в стыки между диванных подушек или автомобильных кресел, а грязь с поверхности соберет насадка с твердой щетиной.• Вращающаяся щетка для пыли — насадка с мягкой щетиной для деликатных покрытий смахнет пыль хоть с монитора, хоть с клавиатуры и не оставит ни царапинки.Также в комплекте мы найдем пару, так называемых, удлинителей: 60-сантиметровая прямая и гибкая гофрированная трубки. И если первая — неотъемлемый атрибут любого ручного пылесоса, то вторая открыла для меня процесс уборки с совершенно иной стороны.С ней удобно пройтись по полочкам, антресолям, подоконнику и прочим поверхностям, куда длиннющей трубой и не вздумается лезть. А если не допускать скопления пыли толщиной в сантиметр, то этот удлинитель вполне может стать альтернативой беготне с влажными салфетками и тряпками.На подставке Dreame Z20 Essential держится крепко, уронить его можно только специально. Вместе с ним на платформе крепятся до трех насадок. И тут самое время рассказать о некоторых изменениях, а если быть точнее — рокировках.Сравнивая комплект прошлогоднего Z20 с новой моделью, можно заметить, что в Essential нет гибкого переходника. Но вместо него подставка превратилась в полноценную докстанцию, и теперь не нужно втыкать зарядный блок непосредственно в разъем пылесоса. Как по мне, такая техническая метаморфоза сделала устройство куда практичнее.Также увеличился объем съемного пылесборника — было 0,6 л, а стало 0,8 л. В остальном Dreame Z20 Essential практически не изменился, разве что цветовая гамма корпуса стала чуть лаконичнее. Пылесос как и прежде удобно держать одной рукой, а его вес чуть больше двух килограмм позволяет спокойно доверить уборку даже ребенку школьного возраста.В первую очередь тщательность уборки зависит от мощности всасывания пылесоса. У Z20 Essential она составляет 210 аэроватт, что на сорок единиц меньше предшественника. Но, честно говоря, разницу вы вряд ли почувствуете — даже крупный мусор вроде гороха, кофейных зерен или мелких камешков не устоит перед турбо-режимом. Кстати о них.«Пылик» работает в трех режимах:• «Авто» — подстраивается под степень загрязнения, самостоятельно регулируя мощность• «Турбо» — максимальная мощность всасывания, но быстро разряжает аккумулятор• «Эко» — щадящий режим с упором на экономию заряда.Настройки меняются прямо на ходу, левой клавишей на рукояти. Там же есть дисплей, отображающий выбранный режим и уровень заряда.К уборке в целом у меня претензий не возникло. И если с фиксированными насадками все понятно, то основная многофункциональная щетка заслуживает отдельного упоминания. Во-первых, она очень маневрена, что избавляет от необходимости крутиться самому рядом с углами. Во-вторых, двухсторонняя подсветка покажет места, где еще остались пыль, грязь и волосы. Еще одна незамысловатая, но крайне удобная фишка. Стоит отметить, что мягкая роликовая щетка тоже получила подсветку, но только с одной стороны.Чистится пылесборник просто: жмем кнопку, дно колбы откидывается и пылища отправляется в помойку.Однако если емкость плотно забита шерстью и волосами, придется приложить чуть больше усилий: снять все, достать фильтры и вручную вытряхнуть скопление. В целом, процесс такой же, как и у других брендов.Время работы Dreame Z20 Essential напрямую зависит от выбранного режима. Вот замеры автономности, полученные мной.Расход заряда:• Режим «Авто» — 35 мин• Режим «Турбо» — 13 мин• Режим «Эко» — 90 минОтмечу, что автоматический режим может отличаться. У меня пылесос часто уходил в режим повышенного всасывания.Время заряда:• 1 час — 30%• 1 час 45 мин — 50%• 2 часа 50 мин — 100%Вертикальный беспроводной пылесос Dreame Z20 Essential отлично справляется с поставленными задачами. Он не только мощный, но и умный помощник по дому, благодаря системе интеллектуального всасывания.На мой взгляд, обновленная версия принесла больше плюсов: заряжать пылесос стало удобнее в разы, а контейнер для пыли стал чуточку более вместительным.А самое приятное, что новая модель дешевле предшественника на 10 тыс рублей — на официальном сайте Dreame цена Z20 Essential на момент написания материала составляет 39 990 руб.