Умный дом от «Сбера» перестал работать на айфонах





В приложениях «Салют» и «Салют! Умный дом» на iOS исчезла возможность добавлять новые устройства умного дома от «Сбера» и управлять вручную ранее добавленными. В «Сбере» и Apple пока не прокомментировали ситуацию, но очевидно, что она связана с ограничениями, наложенными на «Сбер» в США и Евросоюзе из-за санкций.



В приложениях исчезло только управление вручную, а управление голосовыми командами по-прежнему работает. Также остаются доступными ранее настроенные сценарии.



На Android-устройствах вся функциональность гаджетов умного дома от «Сбера» по-прежнему доступна. Кроме того, системой умного дома можно управлять с различных устройств, обладающих поддержкой голосовых помощников «Салют» — это SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal и телевизоры на базе «Салют ТВ».



21 июля этого года компания Apple удалила принадлежащее «Сберу» приложение «Салют» из App Store. Не помогло даже изменение названия паблишера со SberDevices на «СалютДевайсы» — в Apple догадались, что приложением владеет «Сбер», находящийся под санкциями в США и Евросоюзе. «Сбер» тогда утверждал, что установленные приложения продолжат работать как раньше и проблем с управлением гаджетами умного дома не возникнет.

