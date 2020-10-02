Компания Segway запустила сбор средств на проект «умного» электроскутера eMoped C80 в рамках краундфандинговой кампании на платформе Indigogo. Вместе с ним была представлена интеллектуальная система RideyGo для электробайков, среди её функций автоматическая блокировка с помощью NFC или обнаружения присутствия водителя на сиденье.
Производитель собрал более 150 000 долларов за 12 часов после запуска кампании и более 274 000 долларов за два дня.
Умная система блокировки
Segway eMoped можно запустить с помощью системы AirLock, которую можно подключить через приложение Segway-Ninebot. Простое прикосновение к метке NFC также может заблокировать и разблокировать электроскутер.
Segway eMoped, оснащенный различными датчиками под сиденьем, которые блокируют транспортное средство в течение 3 секунд после того, как пользователь покидает его. Помимо этого, устройство останется заблокированным в случаях неправильной посадки в целях безопасности водителя. Также сообщается, что таймер блокировки можно настроит в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Плавные поездки
Функция Auto Cruise в приложении Segway-Ninebot и многофункциональная кнопка на правой стороне электроскутера позволяют водителю выбрать желаемую скорость для плавной езды. Segway eMoped оборудован передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Передняя вилка с пружинной подвеской обеспечивает комфортную езду по неровной дороге. Литий-ионная батарея емкостью 1152 Вт·ч обеспечивает запас хода до 85 километров без подзарядки. Для удобства использования производитель сделал аккумулятор съемным.
Умная система безопасности
Интеллектуальная система безопасности Segway eMoped обнаруживает ситуации несанкционированного доступа и активирует сигнализацию. Предусмотрена четыре типа сигналов тревоги, которые помогает защитить электроскутер, среди которых визуальная, звуковая, сигнализация датчика движения и система уведомлений по телефону. Система безопасности предупреждает пользователя миганием подсветки, громкими звуками, автоматической блокировкой колес и отправкой уведомлений на смартфон. Водитель сможет отслеживать и получать информацию о статусе поездки с помощью GPS и фирменного приложения.
Новинка отлично подходит для поездок на короткие расстояния. Segway eMoped C80 можно предварительно заказать на Indiegogo.
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Производитель собрал более 150 000 долларов за 12 часов после запуска кампании и более 274 000 долларов за два дня.
Умная система блокировки
Segway eMoped можно запустить с помощью системы AirLock, которую можно подключить через приложение Segway-Ninebot. Простое прикосновение к метке NFC также может заблокировать и разблокировать электроскутер.
Segway eMoped, оснащенный различными датчиками под сиденьем, которые блокируют транспортное средство в течение 3 секунд после того, как пользователь покидает его. Помимо этого, устройство останется заблокированным в случаях неправильной посадки в целях безопасности водителя. Также сообщается, что таймер блокировки можно настроит в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Плавные поездки
Функция Auto Cruise в приложении Segway-Ninebot и многофункциональная кнопка на правой стороне электроскутера позволяют водителю выбрать желаемую скорость для плавной езды. Segway eMoped оборудован передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Передняя вилка с пружинной подвеской обеспечивает комфортную езду по неровной дороге. Литий-ионная батарея емкостью 1152 Вт·ч обеспечивает запас хода до 85 километров без подзарядки. Для удобства использования производитель сделал аккумулятор съемным.
Умная система безопасности
Интеллектуальная система безопасности Segway eMoped обнаруживает ситуации несанкционированного доступа и активирует сигнализацию. Предусмотрена четыре типа сигналов тревоги, которые помогает защитить электроскутер, среди которых визуальная, звуковая, сигнализация датчика движения и система уведомлений по телефону. Система безопасности предупреждает пользователя миганием подсветки, громкими звуками, автоматической блокировкой колес и отправкой уведомлений на смартфон. Водитель сможет отслеживать и получать информацию о статусе поездки с помощью GPS и фирменного приложения.
Новинка отлично подходит для поездок на короткие расстояния. Segway eMoped C80 можно предварительно заказать на Indiegogo.
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