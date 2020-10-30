













































Шведская компания Urbanears создаёт устройства, основываясь на модных трендах, с 2009 года, и её последняя разработка — полностью беспроводные наушники Luma и Alby, названные в честь мест в Стокгольме. Новинки доступны в четырёх цветах, и воплощают в себе все необходимые функции гаджета с акцентами на удобство, простоту использования и актуальный стиль.Urbanears Luma — наушники на каждый день, которые подключаются автоматически при извлечении из кейса и способны проработать до 25 часов суммарно. Компактная модель выполнена в минималистичном дизайне и доступна в четырёх стильных цветах: Charcoal Black, TealGreen, DustyWhite и UltraViolet. Наушники оснащены специальным датчиком, который останавливает музыку, если их снять, а также двойным микрофоном на каждом корпусе для звонков с высоким качеством передачи голоса. Для навигации предусмотрено голосовое и сенсорное управление, а для плохой погоды — защита от влаги по стандарту IPX4. Urbanears Luma уже доступны в России по рекомендованной цене 6 990 рублей.Вторая представленная модель сочетает понятное управление, стильный дизайн и комфортную посадку. Модель работает до 15 часов автономно, поддерживает голосовое и сенсорное управление воспроизведением и звонками, и включает в комплект 3 размера амбушюр. Urbanears Alby доступны в четырёх цветах: CharcoalBlack, TealGreen, DustyWhite и UltraViolet. Новинка уже в продаже по рекомендованной цене 5 490 рублей.