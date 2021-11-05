Компания NOVOO расширила свой ассортимент новой док-станцией с портами USB Type-C и Thunderbolt 3 — NOVOO 6in1 USB 3.0 Hub. Этот аксессуар позволяет подключить к ноутбуку или компьютеру монитор, клавиатуру, мышь и кабель для зарядки смартфон. Хаб поддерживает стандарт USB-C PD с мощностью до 100 Вт, благодаря чему от ноутбука можно быстро зарядить смартфон, ноутбук или другое устройство.
О бренде NOVOO
Бренд NOVOO был основан в 2017 году. Изначально он продавал свою продукцию на Amazon, а сейчас представлен ещё в нескольких маркетплейсах, включая AliExpress.
Через HDMI-порт в этом хабе к ноутбуку можно подключить внешний монитор или телевизор. Поддерживается разрешение вплоть до 4K с частотой обновления экрана 30 Гц и передачей звукового сигнала. Благодаря этой возможности можно вывести изображение на большой экран, что пригодится для игр и просмотра видео.
В хаб встроен слот для карт памяти стандарта SD/TF, которые используются в фото- и видеокамерах, а через адаптер можно передавать данны с карт microSD, использующихся в смартфонах. Хаб с высокой скоростью передаёт файлы с карты памяти в накопитель ноутбука.
USB Type-C -> HDMI 4K: через HDMI-порт передаётся изображение с разрешением 4K и частотой обновления 30 кадров в секунду. Эта возможность пригодится при просмотре фильмов, для запуска игр и проведения учебных или рабочих презентаций.
Зарядный порт 100 Вт: порт USB-C PD позволяет заряжать смартфоны и ноутбуки, в том числе MacBook Pro с экранами 15 и 16 дюймов с мощностью до 100 Вт (передача данных не поддерживается). Фактическая мощность зарядки зависит от подключенного устройства.
Высокоскоростные порты USB 3.0: два стандартны порта USB со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с.
Кардридер: поддержка большинства форматов карт памяти объёмом до 512 ГБ. Скорость передачи данных — до 104 Мбит/с.
К портам USB 3.0 можно подключить клавиатуру, мышь, флеш-накопитель и внешний жёсткий диск. Поддерживается передача данных со скоростью до 5 Гбит/с (обратная совместимость с USB-A 2.0 и 1.1). Можно подключить в этот порт флешку, чтобы быстро перекинуть файлы в ноутбук.
Этот хаб очень лёгкий и миниатюрный (4,5×1,1×0,4 дюйма), но позволяет значительно расширить возможности ноутбука в любом месте. NOVOO рекомендует использовать этот аксессуар в связке с MacBook. Хаб обладает алюминиевым корпусом, который эффективно отводит тепло и по дизайну сочетается с ноутбуками Apple и некоторых других брендов.
NOVOO 6in1 USB 3.0 Hub продаётся на AliExpress за $18,15 на распродаже с 11 по 13 ноября. При покупке используйте промокод 1111WOW, чтобы получить дополнительную скидку.
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Официальный сайт бренда NOVOO
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Бестолочи!!!