Ушла эпоха? iPhone 18 может не выйти этой осенью

Похоже, Apple готовится нарушить традицию, которой следовала последние 15 лет.Слухи о том, что Apple собирается разделить линейку айфонов на два релиза в год, ходили давно. Однако теперь появилось весомое подтверждение из цепочки поставок. На ежегодном собрании акционеров компании Largan Precision (главный поставщик компонентов и, в частности, камер для iPhone) председатель совета директоров сделал неожиданное заявление. Он отметил, что их «крупный американский клиент» перенес традиционный запуск новой модели с осени на первый квартал следующего года.Хотя имя Apple вслух не называлось, эксперты полагают: речь идет именно о базовом iPhone 18. Примечательно то, что поставщики даже косвенно стараются не раскрывать планы Apple.Если догадки подтвердятся, то теперь стратегия выпуска новых iPhone станет двухсезонной: осенью выйдут «прошки» и складной iPhone, весной — iPhone 18, iPhone 18e и Air 2.Можно полагать, что таким образом купертиновцы разгрузят разросшуюся до шести моделей линейку, а также фокусируют внимание на главной новинке — гибком iPhone. Между тем, весенние релизы позволят закрыть конкурентное окно, когда Samsung представляет новые Galaxy S-серии.