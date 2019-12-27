



Спорим, вы еще не успели купить всем подарки и отложили часть магазинов на последние выходные перед Новым годом? Скорее всего да, потому что лично я так и поступил, а теперь пытаюсь запрыгнуть в последний вагон стремящегося в 2020 подарочного ажиотажа. Ранее мы уже рассказали о дорогих гаджетах, которыми можно круто побаловать себя к празднику, а теперь в центре внимания недорогие, классные и практичные подарки, которые стоит взять самому себе, семье, друзьям и близким.

1. BQ 5732L Aurora SE (Узнать цену и купить)

Когда речь заходит о самых доступных, но при этом функциональных и качественных смартфонах — первым нам на ум приходит бренд BQ. Российская компания раз за разом старается делать все более интересные модели, которые то получают классный дизайн, то редкие сейчас компактные размеры корпуса, то мощнейший аккумулятор. В общем, все аппараты имеют свою фишку, а сегодня мы советуем присмотреться к BQ 5732L Aurora SE — продолжению флагманской линейки смартфонов с искусственным интеллектом. На борту у него мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, дисплей 19:9 с разрешением HD+, двойная основная камера для качественных снимок и стильная задняя панель с модным градиентом.





При цене всего 7 490 рублей в официальном интернет-магазине BQ 5732L Aurora SE смотрится солидно и дорого за счет трендового дизайна и полностью стеклянной задней панели с отличной эргономикой за счет плавных скруглений. Диагональ безрамочного IPS-экрана составляет всего 5.86 дюйма, так что смартфон выглядит компактным на фоне прочих моделей и очень удобно ложится в ладонь (в том числе при управлении одной рукой). Процессор MediaTek Helio P60 — самый производительный в этой ценовой категории смартфонов, так что владельцам не придется ограничивать себя в играх и прочих мобильных развлечениях. А помогают этому 3 ГБ оперативной памяти и накопитель 32 ГБ с поддержкой карт памяти MicroSD до 256 ГБ. Среди прочих характеристик отметим двойную основную камеру 13 Мп + 5 Мп, фронталку 8Мп, аккумулятор емкостью 3000 мАч, а также быстрый двухдиапазонный Wi-Fi, поддержку двух SIM-карт, разъемы Type-C и 3.5 мм для гарнитуры.

2. BQ 5731L Magic S (узнать цену и купить)

Впрочем, к Новому году у BQ есть еще одна интересная модель — BQ 5731L Magic S, которая в конце ноября была у нас на тесте (читать обзор). Этот смартфон мы назвали почти идеальным бюджетником, так что не могли не включить в список подарочных рекомендаций. Напомню, этот смартфон выглядит очень красиво, особенно если выбрать корпус винного цвета, он компактный и очень удобный в использовании, достаточно мощный, долго работает без подзарядки, оснащен модулем NFC и делает достойные фотографии.





Если говорить о характеристиках, BQ 5731L Magic S привлекает внимание качественный IPS-экраном FHD+ (2280x1080) с диагональю 5.84 дюйма, восьмиядерным процессором UNISOC SC9863A с частотой 1.6 ГГц (набирает более 100 000 баллов в AnTuTu), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с поддержкой microSD, аккумулятором 3650 мАч, быстрым радиомодулем LTE Cat.6, отличной фронталкой 16 Мп и двойной камерой 16+0,3 МП на спинке. В общем, очень классный вариант всего за 8490 рублей.

3. Смарт-часы Amazfit GTS (узнать цену и купить)

Это одни из самых красивых и продвинутых смарт-часов, которые сейчас доступны на рынке. Модель Amazfit GTS получила изогнутый по краям AMOLED-экран, который визуально переходит в металлический корпус. Среди доступных функций: измерение частоты сердцебиения, активности и шагов, часы, календарь, погода и события. Оптический сенсор Huami Bio Tracker обеспечивает непрерывное и высокоточное наблюдение за частотой сердечных сокращений с отслеживанием данных о работе сердца и предупреждением при отклонении от нормы. Часы водостойкие, доступны в шести различных цветовых решениях, корпус имеет толщину 9,4 мм, а обещанная автономность до двух недель без подзарядки.

4. Игровая консоль Xbox One S All-Digital Edition (узнать цену и купить)

Эта версия Xbox One S пользуется огромной популярностью в России и во всём мире. Компания Microsoft убрала дисковый привод, благодаря чему приставка стала дешевле, при этом на её возможностях это почти не сказалось — весь контент можно приобретать в интернет-магазинах и скачивать через интернет. Учтите, что для полноценного использования всех игровых сервисов Xbox потребуется платная подписка, хотя в некоторые игры можно играть и без неё. Но главная фишка этой консоли — возможность оплатить подписку Game Pass и получить доступ к библиотеке из более чем 100 игр на любой вкус.

5. ТВ-приставка Xiaomi Mi Box S (узнать цену и купить)



Xiaomi Mi Box S — отличная замена Apple TV для тех, кто не готов тратить много денег на смарт-приставку для телевизора. Главные отличительные особенности этого устройства заключаются в поддержке русского языка, сервисов и Ассистента Google и функции Chromecast, благодаря которой можно стримить на телевизор видео и музыку со смартфона. Mi Box S поддерживает вывод видео в формате 4K HDR 10 с частотой обновления 60 кадров в секунду, звук Dolby Atmos и Bluetooth 4.2. В основе новинки лежит процессор Amlogic S905X, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти для приложений и игр. Изображение выводится с приставки на телевизор через HDMI 2.0, предусмотрен 3,5-мм аудиовыход и порт USB Type-A 2.0 для подключения мыши, клавиатуры или внешнего жёсткого диска. В комплекте поставляется обновленная версия пульта дистанционного управления Mi Box с отдельными кнопками для запуска «Google Ассистента» и сервиса Netflix.

6. Яндекс.Станция Мини (узнать цену и купить)

«Яндекс.Станция Мини» — миниатюрная, доступная и упрощенная смарт-колонка «Яндекса». Она лишена HDMI-порта, поэтому её нельзя подключать к телевизору. В остальном её возможности почти такие же, как у оригинальной «Яндекс.Станции»: она позволяет общаться с голосовой помощницей «Алисой», находить информацию в интернете, запускать треки из «Яндекс.Музыки», заказывать такси и многое другое. Она также предлагает кое-что очень интересное: взмахами рук над её корпусом можно переключать треки и регулировать громкость звука.

7. Спортивные наушники JBL UA Sport Wireless REACT (узнать цену и купить)

Эта модель беспроводных наушников была разработана брендом JBL совместно с компанией Under Armour, которая специализируется на выпуске одежды, обуви и аксессуаров для спортсменов. В наушниках реализована система Bionic Hearing и технология TalkThru — благодаря им нажатием кнопки можно приглушить музыку и увеличить громкости речи, чтобы можно было комфортно с окружающими людьми во время тренировки.





