Mate 40 Pro

В скором времени Huawei выпустит линейку флагманских смартфонов Mate 40. Они уже прошли сертификацию в различных организациях, в том числе Bluetooth SIG, у таиландского регулятора NBTC и в Евразийской экономической комиссии, а недавно топовая модель была замечена у посетителя китайского метрополитена.

Источники утечки утверждают, что перед нами Mate 40 Pro (правда, непонятно, как они это определили и что натолкнуло фотографа на мысль записать видео со смартфоном в чужих руках). Судя по ролику, у Mate 40 Pro относительно крупные габариты, почти безрамочный экран, загнутый по бокам и двойная фронтальная камера. На правой грани видны регуляторы громкости и кнопка включения и разблокировки экрана. Всё это примерно соответствует более ранней утечке, на основе которой был создан рендер.

Смартфон заключён в чехол, но он не особо скрывает корпус. К сожалению, на видео не попала задняя часть устройства, поэтому невозможно увидеть дизайн камеры.
Ранее появились слухи, что линейка Mate 40 получит OLED-экраны, процессор Kirin 9000 со встроенным модемом 5G, мультисоставную камеру с оптическим зумом и поддержку быстрой 66-ваттной зарядки. Презентация этих смартфонов запланирована на октябрь. Предполагается, что они станут последними, в которых Huawei использует собственные процессоры Kirin, в дальнейшем компании будет запрещено заказывать производство этих чипов у TSMC.

Не исключено, что производитель сам устроил такую утечку, слишком уж часто не выпущенные смартфоны замечают в руках у посетителей метро, причём в основном в Китае. Если бы он хотел сохранить дизайн Mate 40 Pro в тайне до презентации, этот смартфон было бы запрещено выносить за пределы лабораторий.


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