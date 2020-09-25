В скором времени Huawei выпустит линейку флагманских смартфонов Mate 40. Они уже прошли сертификацию в различных организациях, в том числе Bluetooth SIG, у таиландского регулятора NBTC и в Евразийской экономической комиссии, а недавно топовая модель была замечена у посетителя китайского метрополитена.
Источники утечки утверждают, что перед нами Mate 40 Pro (правда, непонятно, как они это определили и что натолкнуло фотографа на мысль записать видео со смартфоном в чужих руках). Судя по ролику, у Mate 40 Pro относительно крупные габариты, почти безрамочный экран, загнутый по бокам и двойная фронтальная камера. На правой грани видны регуляторы громкости и кнопка включения и разблокировки экрана. Всё это примерно соответствует более ранней утечке, на основе которой был создан рендер.
Смартфон заключён в чехол, но он не особо скрывает корпус. К сожалению, на видео не попала задняя часть устройства, поэтому невозможно увидеть дизайн камеры.
Не исключено, что производитель сам устроил такую утечку, слишком уж часто не выпущенные смартфоны замечают в руках у посетителей метро, причём в основном в Китае. Если бы он хотел сохранить дизайн Mate 40 Pro в тайне до презентации, этот смартфон было бы запрещено выносить за пределы лабораторий.
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так что нужно срочно брать.
вероятно, это последний смартфон "плохого пути"