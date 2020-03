Несколько дней назад в сеть утекла ранняя тестовая сборка iOS 14, датированная декабрём 2019 года. Несмотря на то, что она относительно старая, в ней есть упоминание устройств, которые компания Apple ещё не выпустила. Речь идёт о недорогих смартфонах и новых моделях iPad Pro.



В коде iOS 14 содержится упоминание двух моделей iPhone — iPhone 9 и iPhone 9 Plus. Ранее было известно только об одной из них: 31 марта Apple якобы планировала представить iPhone 9 или iPhone SE2 — недорогой смартфон с LCD-экраном диагональю 4,7 дюйма, топовым процессором Apple A13 Bionic, сканером отпечатков пальцев в кнопке домашнего экрана и дизайном в стиле iPhone 8. Сканера лиц Face ID у этих смартфонов нет.



Свежая утечка подтверждает существование ещё одной модели iPhone — с экраном 5,5 дюймов. iPhone 9 и iPhone 9 Plus привлекли бы внимание тех, кто до сих пор использует iPhone 6 или iPhone 7 и по какой-то причине не хочет тратить деньги на гораздо более дорогие топовые модели. Смартфоны смогут сканировать NFC-метки (эта возможность есть только у относительно новых моделей iPhone — XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max).



В iPhone 9 и iPhone 9 Plus применяется кнопка «Домой» без движущихся частей. Она использует механизм Taptic Engine для симуляции нажатий и гораздо более надёжнее кнопок в ранних моделях iPhone. Аналогичная кнопка была у iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus.



Ожидается, что Apple всё же представит В iPhone 9 и iPhone 9 Plus этой весной, несмотря на отмену мартовской презентации и предполагаемые проблемы с производством, вызванные перебоями в поставке компонентов.



В iOS 14 также найдено упоминание четырёх новых модификаций iPad Pro с модельными номерами J417, J418, J420 и J421. Предполагается, что у них будут экраны диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма, а также тройная камера с ToF-модулем.