Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020







Блогер Джон Проссер опубликовал несколько скриншотов с якобы тестового образца iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном. Изображения сделаны из разделов «Дисплей» и «Камера» системных настроек.В разделе «Камера» появился переключатель «LiDAR», позволяющий активировать датчик для вспомогательной фокусировки и обнаружения объекта для видео и ночного режима.В настройках дисплея демонстрируются опции «Включить высокую частоту обновления» и «Включить адаптивный режим». Первый параметр предполагает активацию частоты 120 Гц по умолчанию, а второй будет подстраивать обновление дисплея в зависимости от происходящего на экране.Аналитик Росс Янг на этой неделе сообщал, что Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок контроллеров 120-герцового дисплея для iPhone 12 Pro, поэтому компания может отложить запуск моделей с такими экранами. Проссер утверждает, что некоторые PVT модели 6,7-дюймовых iPhone оснащены дисплеями с частотой 120 Гц, а некоторые нет. Предыдущие слухи также указывали, что серия iPhone 12 Pro будет оснащаться таким же сенсором LiDAR, как в iPad Pro 2020 года.В этой утечке не стоит быть на 100% уверенным, поскольку у Проссера ранее было несколько промахов в прогнозах. Помимо этого, на скриншотах есть некоторые неточности в формулировках. Обычно Apple не использует такое написание. К примеру, на одном скриншоте написано «Slow Mo» вместо фирменного «Slo Mo». Проссер объясняет это тем, что модифицированная прошивка PVT отличается от обычной. Он также выпустил на YouTube видео с демонстрацией этих настроек прямо на тестовом iPhone 12.Утечку с настройками дисплея подтверждает инсайдер EverythingApplePro, который опубликовал в своем твиттере снимки с аналогичным разделом настроек. Самое интересное, что на этих изображениях отображается символ «AM» рядом с часами, который якобы виднеется из-за дополнительного пространства дисплея по бокам от выреза.EverythingApplePro утверждает, что 6,7-дюймовый iPhone получит разрешение 2788 x 1284 с плотностью пикселей 458 ppi. Он также подтверждает ранний слух об отсутствии комплектного адаптера питания.