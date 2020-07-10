Professional 6GB

General 4GB — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 9, 2020

Can confirm — Jon Prosser (@jon_prosser) July 10, 2020







Инсайдер @L0vetodream опубликовал в своём Твиттере информацию о том, что смартфоны из модельного ряда iPhone 12 Pro получат 6 ГБ ОЗУ, а обычные «12» получат только 4 ГБ.Утечку также подтверждает Джон Прозер. Он написал это в ответ на твит сайта Appleinsider с информацией об оперативной памяти в новых iPhone.Отметим, в ноябре прошлого года аналитик из Barclays сообщал, что флагманские iPhone 2020 получат 6 ГБ оперативной памяти, а смартфоны без индекса «Pro» будут поставляться с 4 ГБ. Джон Прозер подтверждал эту информацию в мае.Также если верить последним слухам, Apple откажется от наушников EarPods и сетевого адаптера в комплекте iPhone 12. Такое решение может немного удешевить смартфоны этого года, которые, как ожидается, будут стоить на старте дороже, чем серия iPhone 11. Также это позволит компании сэкономить на переработке отходов и затратах на транспортировке за счет уменьшения размера коробок. На повышение стоимости iPhone 12 повлияют новые чипы A14 и модули 5G.