



Этой осенью Apple по традиции выпустит крупные обновления всех операционных систем, а открытое тестирование предстоящих апдейтов может начаться уже весной. Сайт 9to5Mac добыл ранние тестовые сборки iOS 14 и iPadOS 14 и поделился информацией о том, какие возможности будут добавлены устройствам Apple.



В iOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 появится приложение для занятия фитнесом и отслеживания спортивных достижений. Его кодовое название — Seymour, и оно будет отдельным, а не придёт на замену приложению «Здоровье» или «Активность». С его помощью в том числе можно будет смотреть видеоуроки по занятию различными видами спорта.



В iOS 14 и iPadOS 14 будет включён новый API под названием PencilKit, который значительно расширит возможности использования стилуса. Им можно будет пользоваться как в предустановленных приложениях («Сообщения», «Почта», «Календарь» и пр.), так и в приложениях сторонних разработчиков. В том числе будет реализована поддержка распознавания рукописного текста.



В групповых чатах можно будет использовать различные команды: Например, /me для смены личного статуса и @ для упоминания собеседников. Кроме того, появится возможность отменять отправку сообщений. Подобные функции реализованы в некоторых сторонних мессенджерах.



Сайт MacRumors рассказал о долгожданной новинке — геолокационных маячках AirTags, которые могут использоваться для отслеживания различных предметов. Маячок работает на батарейке CR2032 и включается нажатием на крупную кнопку, а сопряжение с iPhone или iPad производится простым соприкосновением гаджетов.



В watchOS 7 появится поддержка отслеживания сна, благодаря чему смарт-часы Apple смогут следить за тем, насколько хорошо спит пользователь и нет ли у него проблем с отдыхом. В приложении «Здоровье» будет генерироваться статистика сна, и пользователь сможет получать персонализированные рекомендации.



watchOS 7 также позволит пользователям делиться виртуальными циферблатами со своими знакомыми. В операционной системе появятся новые циферблаты, в том числе с тахометром, который будет показывать скорость передвижения. Кроме того, будут добавлены новые инструменты родительского контроля.



В iPadOS 14 будет расширена поддержка физических клавиатур и мышей. Планшеты Apple получат совместимость с клавиатурами, оснащёнными тачпадом, пользователь сможет выбирать форму курсора мыши и использовать нажатие двумя пальцами на экран как аналог нажатия правой кнопки мыши.







В коде iOS 14 найдено упоминание ещё не выпущенных наушников Apple, а также их схематическое изображение. Судя по картинке, речь идёт о полноразмерной модели. Это беспроводные наушники премиум-уровня с крупными динамиками и накладными амбушюрами. Ожидается, что в них будут реализованы некоторые возможности AirPods, например, быстрое бесшовное сопряжением со смартфоном или планшетом и автоматическая приостановка музыки в тот момент, когда они сняты с ушей.







