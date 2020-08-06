iPhone
В сети появилась новая фотография конструкции датчиков Face ID неанонсированного iPhone 12. Судя по изображению, размер выреза в экране останется на уровне предыдущих моделей.

Ранее в этом году поступали неподтвержденные сообщения о том, что выемка дисплеев iPhone 12 станет меньше. Если новая утечка подтвердится, этого не произойдет. Фотография размещена в твиттере пользователя Mr White, который успел себя зарекомендовать с позиции надежного поставщика инсайдерской информации об Apple.

В системе Face ID, помимо фронтальных камер, размещены дополнительные датчики, которые используются для разблокировки устройства с помощью лица. Эта технология ограничивает возможность Apple уменьшать вырез в экране.

Предыдущие утечки указывали на уменьшенную «монобровь». По словам источников, это возможно за счет более компактного размещения всех элементов системы Face ID.


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Источник:

Cult of Mac Cult of Mac

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