Утильсбор можно снизить: дилеры нашли легальный способ обхода повышенной ставки

Российские дилеры китайских автомобилей массово используют легальную схему для минимизации выплат по повышенному утильсбору, который вступит в силу 1 декабря 2025 года. Как выяснило издание «База», суть метода заключается в программном ограничении мощности двигателей при ввозе машин в Россию с последующим восстановлением исходных характеристик.
«База» пишет, что половины дилерских центров в Москве предлагают услуги по перепрошивке не только Chery, но и других китайских брендов: Geely, JAC, Changan и других. В интернете также появились объявления от частных специалистов, готовых выполнить чип-тюнинг для рискованных автовладельцев. Автомобильный эксперт Сергей Канаев пояснил: «Это никакое не мошенничество, а абсолютно легальная мировая схема, вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, и он будет хорошим по состоянию автомобилем и долго прослужит».
Чип-тюнинг двигателя действительно не запрещён законодательно, однако специалисты предупреждают о рисках, особенно при обращении в неавторизованные сервисы. Компании по пригону автомобилей уже начали применять новые правила расчёта утильсбора, поскольку ввезти машины по старым ставкам они физически не успевают.