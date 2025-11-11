Утильсбор можно снизить: дилеры нашли легальный способ обхода повышенной ставки





Российские дилеры китайских автомобилей массово используют легальную схему для минимизации выплат по повышенному утильсбору, который Российские дилеры китайских автомобилей массово используют легальную схему для минимизации выплат по повышенному утильсбору, который вступит в силу 1 декабря 2025 года. Как выяснило издание «База», суть метода заключается в программном ограничении мощности двигателей при ввозе машин в Россию с последующим восстановлением исходных характеристик.

Ярким примером является модель Chery Arrizo 8, которая в Китае выпускается с двигателями мощностью 186 л. с., но ввозится в РФ с официальными характеристиками 150 л. с. благодаря перепрошивке программного обеспечения. После прохождения таможенных процедур владельцы могут восстановить заводскую мощность двигателя через дилерские центры или частных специалистов.«База» пишет, что половины дилерских центров в Москве предлагают услуги по перепрошивке не только Chery, но и других китайских брендов: Geely, JAC, Changan и других. В интернете также появились объявления от частных специалистов, готовых выполнить чип-тюнинг для рискованных автовладельцев. Автомобильный эксперт Сергей Канаев пояснил: «Это никакое не мошенничество, а абсолютно легальная мировая схема, вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, и он будет хорошим по состоянию автомобилем и долго прослужит».Чип-тюнинг двигателя действительно не запрещён законодательно, однако специалисты предупреждают о рисках, особенно при обращении в неавторизованные сервисы. Компании по пригону автомобилей уже начали применять новые правила расчёта утильсбора, поскольку ввезти машины по старым ставкам они физически не успевают.