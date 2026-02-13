Утильсбор с автомобилей станет ещё жёстче и дороже

Фото freepik
Министерство промышленности и торговли внесло в правительство законопроект, который с 1 апреля 2026 года может изменить порядок расчёта утильсбора для автомобилей, ввозимых в Россию из других стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии). Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.
В пресс-службе Минпромторга пояснили, что заградительные меры вводятся против занижения стоимости при первоначальном расчёте пошлин, которым активно пользовались покупатели в Киргизии. Эксперт по автобизнесу Артём Самородов отметил, что ввоз по ТПО шёл около полутора лет, и теперь разница в цене с прямыми поставками исчезнет. Теоретически возможны и доначисления утильсбора конечным собственникам за уже ввезённые машины. Обсуждение документа продлится до 20 февраля. Если законопроект одобрят, он вступит в силу с 1 апреля 2026 года.
Участники рынка прогнозируют подорожание автомобилей. Глава компании E.N. Cars Евгений Забелин привёл пример кроссовера Zeekr 9х: при прямом ввозе через российскую таможню его цена составит около 12 млн рублей, что на 2 млн выше нынешней. Эксперты полагают, что экономия при ввозе через Киргизию перестанет существовать, и цены в дилерских центрах пойдут вверх. При этом в Казахстане и Армении таможенные правила уже более жёсткие.
С 1 декабря 2025 года в России действует обновлённая методика расчёта утильсбора, учитывающая не только объём двигателя, но и его мощность. Для граждан, ввозящих авто для личного пользования, сохранились льготные тарифы только для машин мощностью до 160 л. с.