Утильсбор с автомобилей станет ещё жёстче и дороже

Министерство промышленности и торговли внесло в правительство Министерство промышленности и торговли внесло в правительство законопроект , который с 1 апреля 2026 года может изменить порядок расчёта утильсбора для автомобилей, ввозимых в Россию из других стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии). Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает применять единый тариф российской таможни независимо от того, ввозится машина для личного пользования или для перепродажи. Действующие нормы освобождают от утильсбора иномарки из ЕАЭС, если они оформлены физлицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личных нужд, а при ввозе автомобиля как товара для перепродажи сбор начисляется в полном объёме. Поправки ликвидируют этот разрыв, включив разницу между заниженной пошлиной и российской ставкой в сумму утильсбора. Таким образом, даже при оформлении на физическое лицо платеж сравняется с коммерческим.В пресс-службе Минпромторга пояснили, что заградительные меры вводятся против занижения стоимости при первоначальном расчёте пошлин, которым активно пользовались покупатели в Киргизии. Эксперт по автобизнесу Артём Самородов отметил, что ввоз по ТПО шёл около полутора лет, и теперь разница в цене с прямыми поставками исчезнет. Теоретически возможны и доначисления утильсбора конечным собственникам за уже ввезённые машины. Обсуждение документа продлится до 20 февраля. Если законопроект одобрят, он вступит в силу с 1 апреля 2026 года.Участники рынка прогнозируют подорожание автомобилей. Глава компании E.N. Cars Евгений Забелин привёл пример кроссовера Zeekr 9х: при прямом ввозе через российскую таможню его цена составит около 12 млн рублей, что на 2 млн выше нынешней. Эксперты полагают, что экономия при ввозе через Киргизию перестанет существовать, и цены в дилерских центрах пойдут вверх. При этом в Казахстане и Армении таможенные правила уже более жёсткие.С 1 декабря 2025 года в России действует обновлённая методика расчёта утильсбора, учитывающая не только объём двигателя, но и его мощность. Для граждан, ввозящих авто для личного пользования, сохранились льготные тарифы только для машин мощностью до 160 л. с.