Утренний взрыв: iPhone рванул и опалил хозяйку, пока та спала

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Китаянка отделалась легкими ожогами и почерневшими обоями.Утро жительницы китайской провинции Шаньси началось не с кофе. В 6:30 женщина случайно коснулась своего iPhone 14 Pro Max и получила ожог. Как выяснилось, она поставила смартфон заряжаться на ночь, а к рассвету устройство взорвалось и продолжило гореть. Пламя постепенно перекинулось с тумбочки на обои и постельное белье, а вся комната была охвачена дымом.Скорее всего, причиной возгорания стал неисправный аккумулятор. Смартфон был куплен в 2022 году, но несмотря на истекший срок гарантии, погорелица планирует взыскать с Apple компенсацию за подожженную руку и съемное жилье.В Apple обещали провести экспертизу устройства, в том числе на оригинальность батареи и зарядки.