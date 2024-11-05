Утренний взрыв: iPhone рванул и опалил хозяйку, пока та спала

Артем
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Китаянка отделалась легкими ожогами и почерневшими обоями.

Утро жительницы китайской провинции Шаньси началось не с кофе. В 6:30 женщина случайно коснулась своего iPhone 14 Pro Max и получила ожог. Как выяснилось, она поставила смартфон заряжаться на ночь, а к рассвету устройство взорвалось и продолжило гореть. Пламя постепенно перекинулось с тумбочки на обои и постельное белье, а вся комната была охвачена дымом.

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Скорее всего, причиной возгорания стал неисправный аккумулятор. Смартфон был куплен в 2022 году, но несмотря на истекший срок гарантии, погорелица планирует взыскать с Apple компенсацию за подожженную руку и съемное жилье. 

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В Apple обещали провести экспертизу устройства, в том числе на оригинальность батареи и зарядки.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

kardigan
+3767
kardigan
Мутная история. Прикоснулась, получила ожог и ждала пока обои не загорятся?
Может плохую зарядку использовала?
34 минуты назад
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