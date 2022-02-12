В 2022 году мы можем увидеть первый смартфон с камерой 200 МП. Его производителем будет Motorola. Об этом сообщает GizChina.

Возможно, компания выпустит сразу два мобильных устройства с таким разрешением камеры. Это будут Motorola Edge 30 Pro и Motorola Frontier. Первая модель уже получила сертификат Bluetooth SIG и будет выпущена в ближайшие месяцы, это будет глобальная версия Motorola Edge X30.

Он же первым в мире получил процессор Snapdragon 8 Gen 1. Его экран интересен максимальным значением частоты обновления в 144 Гц. В Китае он стоит от 3199 юаней (около 37000 рублей). Впрочем, есть вероятность, что его камера получит разрешение менее 200 МП. В случае с Motorola Frontier нет сомнений, что он будет оснащен другой матрицей.

Помимо Motorola, есть также предположения, что Xiaomi и Samsung будут использовать 200-мегапиксельную камеру в этом году. Кроме того, есть также вероятность, что в следующем году серия Samsung Galaxy S23 будет оснащена ей.





