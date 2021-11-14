Издание TechRadar Pro узнало, что ряд производителей выпустят мониторы с 8К- или 5К-экранами в 2022 году. Кажется, мониторы выйдут на новый уровень качества.

Представитель компании Benq рассказал журналистам, что их модели появятся во втором квартале 2022 года или позже, NEC и Sharp подтвердили, что дисплеи 8K тоже входят в их планы.

Крупный поставщик мониторов Viewsonic, подтвердил, что будет выпускать экраны с разрешением 8K в следующем году.

В заявлении Monoprice говорится, что они «в настоящее время они изучают ключевые новые технологии, такие как OLED, мини-светодиоды и панели с более высоким разрешением для будущего развития линейки мониторов Dark Matter.

Первым монитором с разрешением 8K был Dell UltraSharp UP3218K 8K. Его показали в мае 2017 года. Сейчас гораздо больше возможностей для использования дисплея с таким разрешением. Например, появился интерфейс HDMI 2.1, поддерживающий 8K.





