В Америке стартуют бои без правил среди роботов

Артем
Организация REK (Robot Embodied Kombat) проведет настоящий турнир смешанных единоборств среди человекоподобных роботов в Америке. 

С 11 по 25 ноября на аренах Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса, Майами, Остина и Нью-Йорка, стальные бойцы будут разносить конструкции друг друга, пока их операторы размахивают руками и ногами, облаченные в VR-костюмы.

Параллельно о себе заявила UFB (Ultimate Fighting Bots) — новая лига из Китая. Однако в отличие от конкурента, управление роботами осуществляется более классическим методом — при помощи геймпадов и клавиатур. Кроме того, шоу можно будет посмотреть онлайн.



Основной моделью роботов станет Unitree G1 стоимостью 16 тысяч долларов. Их рост достигает 130 см при весе 35 кг, а заряда хватает на 2 часа беспрерывного мордобоя. При помощи лидара и серворук участники ориентируются в октагоне и выполняют зрелищные захваты и приемы.

В дальнейшем организаторы планируют выставлять более продвинутых бойцов.
0
Источник:
Рumanoidsdaily
Cсылки по теме:
