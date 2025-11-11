В Америке стартуют бои без правил среди роботов





Организация REK (Robot Embodied Kombat) проведет настоящий турнир смешанных единоборств среди человекоподобных роботов в Америке. Организация REK (Robot Embodied Kombat) проведет настоящий турнир смешанных единоборств среди человекоподобных роботов в Америке.

С 11 по 25 ноября на аренах Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса, Майами, Остина и Нью-Йорка, стальные бойцы будут разносить конструкции друг друга, пока их операторы размахивают руками и ногами, облаченные в VR-костюмы.Параллельно о себе заявила UFB (Ultimate Fighting Bots) — новая лига из Китая. Однако в отличие от конкурента, управление роботами осуществляется более классическим методом — при помощи геймпадов и клавиатур. Кроме того, шоу можно будет посмотреть онлайн.Основной моделью роботов станет Unitree G1 стоимостью 16 тысяч долларов. Их рост достигает 130 см при весе 35 кг, а заряда хватает на 2 часа беспрерывного мордобоя. При помощи лидара и серворук участники ориентируются в октагоне и выполняют зрелищные захваты и приемы.В дальнейшем организаторы планируют выставлять более продвинутых бойцов.