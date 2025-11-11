В Америке стартуют бои без правил среди роботов

Организация REK (Robot Embodied Kombat) проведет настоящий турнир смешанных единоборств среди человекоподобных роботов в Америке.
Параллельно о себе заявила UFB (Ultimate Fighting Bots) — новая лига из Китая. Однако в отличие от конкурента, управление роботами осуществляется более классическим методом — при помощи геймпадов и клавиатур. Кроме того, шоу можно будет посмотреть онлайн.
Основной моделью роботов станет Unitree G1 стоимостью 16 тысяч долларов. Их рост достигает 130 см при весе 35 кг, а заряда хватает на 2 часа беспрерывного мордобоя. При помощи лидара и серворук участники ориентируются в октагоне и выполняют зрелищные захваты и приемы.
В дальнейшем организаторы планируют выставлять более продвинутых бойцов.