Google представила ряд новых функций, которые в скором времени появятся в Android 12 и ее фирменной клавиатуре Gboard. Об этом сообщается в официальном блоге компании.Флагманы Google Pixel 6 и 6 Pro, а такжe модельный ряд Samsung Galaxy S21 получили возможность разблокировать автомобили. Напомним, функция совместима только с моделями BMW.Выйдет возможность Family Bell — семейные уведомления. Она напомнит о важных делах для всей семьи в течение дня. Например, что пора забрать детей из школы или тренировки.Google Play Книги, YouTube Music и Google Фото получат новые виджеты. У Play Книг он позволяет отслеживать прогресс аудиокниги, виджет YouTube Music помещает элементы управления воспроизведением (пауза/ продолжить, следующий трек, предыдущий) и недавно воспроизведенные треки прямо на главный экран, а виджет Google Фото «Люди и домашние животные» позволяет воспроизводить слайд-шоу из фотографий избранных лиц и питомцев на главном экране.Набор эмодзи Emoji Kitchen для клавиатуры Gboard получил множество новых комбинаций, которые помогают выражать эмоции. Некоторых эмодзи нет в системных смайликах.Ранее Google анонсировала нововведения, которые будут добавлены в Android TV 12. Во-первых, операционная система получит полноценную поддержку разрешения 4K. С остальными нововведениями можно ознакомиться здесь.