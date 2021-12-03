Google представила ряд новых функций, которые в скором времени появятся в Android 12 и ее фирменной клавиатуре Gboard. Об этом сообщается в официальном блоге компании. 

Флагманы Google Pixel 6 и 6 Pro, а такжe модельный ряд Samsung Galaxy S21 получили возможность разблокировать автомобили. Напомним, функция совместима только с моделями BMW. 

Выйдет возможность Family Bell — семейные уведомления. Она напомнит о важных делах для всей семьи в течение дня. Например, что пора забрать детей из школы или тренировки. 

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Google Play Книги, YouTube Music и Google Фото получат новые виджеты. У Play Книг он позволяет отслеживать прогресс аудиокниги, виджет YouTube Music помещает элементы управления воспроизведением (пауза/ продолжить, следующий трек, предыдущий) и недавно воспроизведенные треки прямо на главный экран, а виджет Google Фото «Люди и домашние животные» позволяет воспроизводить слайд-шоу из фотографий избранных лиц и питомцев на главном экране. 

Набор эмодзи Emoji Kitchen для клавиатуры Gboard получил множество новых комбинаций, которые помогают выражать эмоции. Некоторых эмодзи нет в системных смайликах. 
Ранее Google анонсировала нововведения, которые будут добавлены в Android TV 12. Во-первых, операционная система получит полноценную поддержку разрешения 4K. С остальными нововведениями можно ознакомиться здесь. 


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