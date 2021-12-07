В Android 12 добавили незначительную деталь, которая делает интерфейс более однотипным — при перезагрузке телефона логотип Google окрашивается в цвет обоев рабочего стола. Об этом сообщает 9to5google.Журналисты дважды перезагрузили смартфон Google Pixel — один раз с желтыми обоями, второй с зелеными. В первом случае логотип компании был желтым, во втором зеленым. То есть в цвет обоев рабочего стола.Напомним, в Android 12 компания Google применяет стиль Material You. Одна из его особенностей — тематизация на основе обоев: если на рабочем столе стоит условно зеленое изображение, то другие элементы интерфейса окрасятся в него же, но с другим оттенком.Пока эта особенность замечена в смартфонах Google Pixel. Высока вероятность, что мы увидим ее и в других Android-смартфонах, потому что разработчики сторонних оболочек стабильно заимствуют элементы интерфейса из стоковой версии операционной системы.