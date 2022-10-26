В AnTuTu новый лидер — загадочный смартфон с процессором MediaTek





Китайский инсайдер с ником Digital Chat Station опубликовал скриншот тестирования неизвестного устройства в бенчмарке AnTuTu. Загадочный гаджет набрал свыше 1 млн 266 тысяч баллов, опережая ближайших конкурентов на 100-150 тысяч баллов.



Новый лидер оснащён ещё не выпущенным в массовое производство процессором MediaTek Dimensity 9200, а смартфон, прошедший тестирование, носит модельный номер alps k6985v1_64. Вероятно, это прототип, созданный компанией MediaTek специально для обкатки нового чипа.







Судя по графику нагрева, Dimensity 9200 работает с максимальной производительностью, оставаясь относительно холодным (около 36-37 градусов по Цельсию). Впрочем, есть вероятность, что экспериментальный аппарат охлаждался с помощью высокоэффективной системы отвода тепла (например, вентилятором или массивным радиатором).



Сейчас в AnTuTu лидируют в основном смартфоны с процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. В скором времени Qualcomm выпустит платформу нового поколения, однако неизвестно, окажется ли она производительнее, чем Dimensity 9200.

