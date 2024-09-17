В Apple Music появился «живой» плейлист с «позитивными вибрациями» для iOS 18

Фархад
Dua Lipa

С релизом iOS 18 владельцам iPhone стала доступна новая функция под названием Music Haptics. При активации этой фичи Taptic Engine в iPhone будет вибрировать в такт музыке, воспроизводимой через Apple Music, Shazam и поддерживаемые сторонние приложения.

Сразу отметим, что это нововведение работает только на iPhone 12 и новее с iOS 18 при подключении к интернету. На iPhone SE 3 эта фича не поддерживается. Apple заявляет, что Music Haptics предоставляет новый способ прослушивания музыки на iPhone для всех, включая глухих или слабослышащих слушателей.

В честь релиза компания даже добавила новый раздел в Apple Music с плейлистами, состоящими из песен, поддерживающих тактильные эффекты.

Функцию можно включить в меню «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Тактильные эффекты в музыке», а также из «Пункта управления».

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1828
tellurian
Как долго проживёт моторчик с выключенной функцией? 🤔
Сегодня в 10:46
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