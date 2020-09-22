Во время анонса своих новых смарт-часов Apple посвятила много времени датчику для изменения уровня кислорода в крови. Оказалось, что Apple Watch Series 6 получили еще несколько приятных нововведений, которые скрыты «под капотом».

Apple Watch Series 6

Специалисты iFixit уже разобрали новинку и обнаружили, что модели 40-мм и 44-мм Series 6 получили батареи большего размера, чем их аналоги Series 5. Вариант с дисплеем 44 мм оснащен аккумулятором, емкость которого на 3,5% больше, чем у эквивалента Series 5, а 40-миллиметровая модель получила АКБ на 8,5% больше в сравнении с предшественником. Похоже, что увеличенные батареи не слишком влияют на время автономной работы, поскольку Apple по-прежнему заявляет 18 часов использования без подзарядки, как и в случае с Series 5.

Еще один компонент, который увеличился в Series 6 — Taptic Engine. Он выполнен из 100% переработанных редкоземельных металлов и вольфрама. В конце 2019 года Apple заявила, что начнет производство Taptic Engine для iPhone из переработанных компонентов. Год спустя то же самое происходит с Apple Watch.  

Apple Watch Series 6

Разборка также подчеркивает отсутствие Force Touch. Мы знали, что эта функция скоро исчезнет после запуска бета-версии watchOS 7 в июне. Специалисты из iFixit подтвердили, что компонент, активирующий этот жест, отсутствует в Apple Watch Series 6. С точки зрения ремонтопригодности, удаление Force Touch упрощает работу по демонтажу конструкции смарт-часов.

Также стоит добавить, что Series 6 стали немного тоньше по сравнению с предыдущей моделью. Их толщина составляет 10,4 мм в сравнении с 10,74 мм у Series 5. Что касается датчика кислорода в крови, у специалистов iFixit не получилось его разобрать. Ремонтопригодность новинки оценили в 6 баллов из 10.


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Источник:

iFixit iFixit

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