В автомобилях Jeep появилась неотключаемая реклама

Владелец автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска столкнулся с навязчивой рекламой на дисплее бортового компьютера. Рекламное предложение предлагало скидку в $1500 на покупку нового автомобиля марки Jeep. Особое возмущение водителя вызвал тот факт, что отключить показ рекламы можно только одним способом — позвонив в колл-центр производителя.
Это не первый случай, когда компания Jeep использует бортовые компьютеры для показа рекламы. Ранее профильный сайт Carcoops сообщал о подобных инцидентах, когда владельцам предлагали продлить гарантию на автомобиль. Тогда производитель объяснил происходящее временным техническим сбоем, однако текущая ситуация свидетельствует о систематическом характере проблемы.
Тенденция внедрения рекламы в устройства премиум-класса наблюдается и среди производителей электроники. Так, осенью 2025 года компания Samsung начала показывать рекламу на дисплеях своих умных холодильников, что также вызвало волну возмущения среди покупателей, заплативших за эту технику значительные суммы.