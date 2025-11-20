В автомобилях Jeep появилась неотключаемая реклама





Владелец автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска Владелец автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска столкнулся с навязчивой рекламой на дисплее бортового компьютера. Рекламное предложение предлагало скидку в $1500 на покупку нового автомобиля марки Jeep. Особое возмущение водителя вызвал тот факт, что отключить показ рекламы можно только одним способом — позвонив в колл-центр производителя.

Автор публикации на Reddit выразил крайнее недовольство сложившейся ситуацией, заявив, что больше никогда не приобретёт автомобиль этой марки из-за подобного мусора. Его позицию поддержали другие пользователи, отметившие, что высокая стоимость автомобиля должна исключать демонстрацию рекламных материалов.Это не первый случай, когда компания Jeep использует бортовые компьютеры для показа рекламы. Ранее профильный сайт Carcoops сообщал о подобных инцидентах, когда владельцам предлагали продлить гарантию на автомобиль. Тогда производитель объяснил происходящее временным техническим сбоем, однако текущая ситуация свидетельствует о систематическом характере проблемы.Тенденция внедрения рекламы в устройства премиум-класса наблюдается и среди производителей электроники. Так, осенью 2025 года компания Samsung начала показывать рекламу на дисплеях своих умных холодильников, что также вызвало волну возмущения среди покупателей, заплативших за эту технику значительные суммы.