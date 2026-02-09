Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»

Билайн запустил новую акцию с выгодными комплектами. Это отличная возможность сэкономить на подарках в преддверии праздников и спланировать покупки.
HUAWEI Nova 14i 8/256 ГБ — смартфон с большим экраном и ярким дисплеем, обеспечивающим плавное движение изображения. Оперативной памяти объёмом 8 ГБ хватит для работы популярных приложений и использования смартфона для повседневных задач, а накопителя на 256 ГБ достаточно для хранения фотографий, программ и игр. Пользователи оценят камеру с главным модулем 50 МП и фронтальную камеру 8 МП. Ещё одна особенность — большой аккумулятор 7000 мАч, благодаря которому смартфон сможет работать без подзарядки очень долго.
Совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, в качестве дополнительного товара в рамках акции можно выбрать беспроводные наушники, умную колонку, часы, пакеты настроек, обеспечить себе защиту от мошенников и спамеров с помощью PRO-версии «Виртуального помощника», оформить подписки на книжные и облачные сервисы Билайна и много другое.
* С перечнем акционных смартфонов, размером выгоды, ценой и номиналом опции «рубли на связь по акции», а также минимальной ценой дополнительных товаров и услуг можно ознакомиться в офисах Билайна и правилах проведения акции. Количество товаров ограничено. Акция действует до 16 марта 2026 года.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
erid: 2VSb5yuC6s3