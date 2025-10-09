В Билайне поступила в продажу новая линейка iPhone 17

Новые смартфоны от Apple уже доступны к покупке в интернет-магазине и офисах оператора
Билайн объявляет о старте продаж новой линейки iPhone 17 в своём интернет-магазине и розничной сети. Клиенты могут выбрать устройство онлайн с доставкой или лично приобрести смартфон в офисах обслуживания компании, подобрав для себя оптимальный вариант.
Новая линейка iPhone 17 объединяет элегантный дизайн, усовершенствованные камеры, увеличенную производительность и энергоэффективность. Смартфоны получили яркие дисплеи с улучшенной цветопередачей и расширенную палитру стильных оттенков. Линейка предлагает пользователям инновационные возможности съёмки и плавной работы устройств, сохраняя фирменную лаконичность и удобство iPhone.
Помимо этого, в интернет-магазине Билайна можно оставить заявку и на другую продукцию Apple — новые модели наушников и часов.
