





После анонса HomePod mini возникло несколько основных вопросов, а именно в чем разница между умными колонками, не считая размера, а также можно ли разные модели объединить в стереопару. Наконец-то появились ответы.HomePod и HomePod mini не получится объединить в стереопару, её можно создавать только с двумя одинаковыми версиями умной колонки Apple. Тем не менее эти два устройства нельзя использовать вместе. Они могут применяться для воспроизведения музыки в разных комнатах, а также для новой функции внутренней связи, которая получила название «интерком».Сообщается, что для оригинального HomePod готовится обновление, которое добавит множество новых функций версии mini, включая внутреннюю связь, персональные рекомендации, поддержку многопользовательского режима и сторонних музыкальных сервисов.Помимо этого стало известно, что у оригинального HomePod появится эксклюзивная функция звука с эффектом погружения, которая будет работать в паре с Apple TV 4K. Она будет эмулировать объемное звучание 5.1 или 7.1 и Dolby Atmos. Для этой возможности потребуется технология пространственного звучания, поэтому она недоступна для HomePod mini. Разные версии устройств не получится подключить одновременно к Apple TV.HomePod mini — первое устройство компании с поддержкой Thread. Это сетевая технология с низким энергопотреблением, которая специально разработана для интернета вещей (IoT). Она предлагает безопасную систему на основе mesh-сетей, упрощающую создание экосистемы устройств.Thread позволяет взаимодействовать устройствам из Project Connected Home over IP — это альянс Apple, Amazon, Google и других производителей, которые стремятся создавать гаджеты, совместимые с несколькими экосистемами, включая Siri, Alexa и Google Ассистент. Однако, на данный момент Apple указывает в спецификациях HomePod mini, что поддержка Thread пока ограничена только устройствами из HomeKit, поэтому технологию не получится использовать на нескольких платформах.Напомним, стоимость компактной версии составит 99 долларов, она будет доступна в белом и космическом сером цвете, а старт продаж намечен на 16 ноября. В Россию Apple официально колонку не привезет.