Помните историю, как в DNS сплющило телевизор за 400 тысяч? Стало известно, на кого легли эти расходы

Александр


Пару недель назад в сети появилось ужасающее видео, на котором сотрудник DNS спускает огромный телевизор по эскалатору в торговом центре, но не учитывает высоту потолка, из-за чего устройство с треском сплющивает. Телевизор стоил 400 тысяч рублей, и до сих пор не было известно, на кого легли эти расходы.

Глава DNS Дмитрий Алексеев в своём телеграм-канале рассказал подробнее, что тогда произошло. По его словам, сотрудники магазина хотели спустить телевизор на грузовом лифте, как обычно, но покупатель предложил воспользоваться эскалатором (так было ближе к его машине) и даже вызвался помочь. Он нёс коробку спереди и вовремя не опустил её, из-за чего она воткнулась в потолок.

Алексеев провёл в своём канале опрос, и большинство опрошенных выбрали вариант, при котором расходы должны лечь на покупателя — так как он принял товар, уже был владельцем телевизора и нёс риски его повреждения, и именно он настоял на необычном и не предусмотренном магазином способе транспортировки.



Сегодня Алексеев раскрыл, что сделали в DNS: компания полностью возместила покупателю расходы на покупку телевизора. По его словам, это решение было принято не им и не руководством сети, а локальным менеджментом торговой точки, где произошёл инцидент. Он также написал, что расходы негативно скажутся на доходах магазина, но в долгосрочной перспективе это окажется выгоднее, чем если бы в DNS отмахнулись от возникшей проблемы.


Комментарии

tellurian
+2654
tellurian
Хорошая реклама :) может так выйти, что вышло дешевле возместить, чем покупать рекламу.
час назад в 16:06
#
+7
Slepoy2.0
Это всё от незрячести))
45 минут назад
#
kardigan
+4179
kardigan
Я бы принципиально не стал возмещать этому долбоё.. бу.
( репутационый ущерб дороже? Ну да, позволишь прокатиться у себя на горбу один раз, после хер стряхнёшь желающих. А работяги будут платить за этого урода
27 минут назад
#