Помните историю, как в DNS сплющило телевизор за 400 тысяч? Стало известно, на кого легли эти расходы

Пару недель назад в сети появилось ужасающее видео, на котором сотрудник DNS спускает огромный телевизор по эскалатору в торговом центре, но не учитывает высоту потолка, из-за чего устройство с треском сплющивает. Телевизор стоил 400 тысяч рублей, и до сих пор не было известно, на кого легли эти расходы.
Алексеев провёл в своём канале опрос, и большинство опрошенных выбрали вариант, при котором расходы должны лечь на покупателя — так как он принял товар, уже был владельцем телевизора и нёс риски его повреждения, и именно он настоял на необычном и не предусмотренном магазином способе транспортировки.
Сегодня Алексеев раскрыл, что сделали в DNS: компания полностью возместила покупателю расходы на покупку телевизора. По его словам, это решение было принято не им и не руководством сети, а локальным менеджментом торговой точки, где произошёл инцидент. Он также написал, что расходы негативно скажутся на доходах магазина, но в долгосрочной перспективе это окажется выгоднее, чем если бы в DNS отмахнулись от возникшей проблемы.