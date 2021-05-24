





Калькулятор Hewlett-Packard HP-25, выпущенный в 1975 году, был осовременен усилиями энтузиаста Яна Рихтера и превратился в моднейший гаджет. Теперь он работает от нового аккумулятора и заряжается через USB-порт или от беспроводного зарядного устройства.Заменить древний никель-кадмиевый аккумулятор на новейший литий-полимерный и поставить USB-адаптер для его зарядки было несложно. Однако энтузиасту пришлось распечатать на 3D-принтере модернизированный батареечный отсек — таким образом, чтобы там разместился аккумулятор, зарядный адаптер и порт с разъёмом micro USB. Затем он зашёл ещё дальше и установил в корпус индукционную катушку, благодаря которой калькулятор теперь можно заряжать без проводов от любого Qi-совместимого адаптера.





Информация о заряде аккумулятора выводится на экран калькулятора, поэтому можно вовремя подзарядить его, когда батарея на исходе. Заряда хватает примерно на десять часов вычислений или две недели обычного использования.



По словам Яна Рихтера, за 46 лет этот калькулятор не утратил актуальности, и его по-прежнему можно использовать для сложных вычислений в те моменты, когда под рукой нет компьютера или смартфона. Впрочем, очевидно, что это просто эксперимент ради эксперимента, и практической пользы от него очень мало.







