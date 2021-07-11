WhatsApp хочет дать пользователям немного больше контроля над фото и видео, которыми они делятся в переписках. Недавно компания добавила в бета-версии для iOS и Android новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщает WABetaInfo.Эта возможность называется «Просмотр один раз». Она дает возможность отправлять фотографии и видео, которые исчезают из чатов после того, как они будут просмотрены получателем один раз. Похожая функция есть в Instagram и Facebook Messenger.WABetaInfo отметило, что ограничение можно обойти. Приложение не мешает отправителю делать скриншоты исчезающих файлов. Сам WhatsApp не будет уведомлять отправителя, когда получатель сделает снимок экрана.«Для большей конфиденциальности ваша фотография или видео исчезнут из чата после того, как получатель откроет их один раз. Но помните, люди всегда могут делать снимки экрана», — говорится в описании возможности.