Бренд Huami представил высокотехнологичную маску с уровнем защиты N95. Она создана специально для обладателей смартфонов, которые поддерживают разблокировку сканированием лица.
Разблокировать смартфон лицом в маске проблематично по объективным причинам, ведь она закрывает примерно половину лица. А если снимать маску каждый раз для разблокировки, её защитное действие сводится к минимуму.
Маска Huami Aeri закрывает нижнюю часть лица, однако благодаря использованию прозрачных материалов нос и губы остаются видимы. Фильтры, задерживающие взвешенные частицы, размещены по бокам, то есть фактически находятся на щёках, которые гораздо менее важны при сканировании лица. Материал гибкий и плотно прилегает к лицу, позволяя избегать щелей, куда могли бы попасть вредоносные частицы.
Huami Aeri обладает ещё одной интересной функцией: в неё встроены ультрафиолетовые светодиоды, которые дезинфицируют поверхность и воздух. Правда, пользоваться этой «подсветкой» нужно с осторожностью, ведь ультрафиолетовое излучение вредит коже. Зарядка аккумулятора, о которого питаются диоды, осуществляется через порт USB-Type-C.
В настоящее время разработан лишь концепт маски, но скоро должно начаться массовое производство этого необычного средства защиты от грязи, бактерий и вирусов.
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