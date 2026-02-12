В фастфуд-забегаловках появилась необычная лотерея. Купил еды на 500 рублей — ушёл с айфоном последней модели









Владельцы шаурмечных, хотдожечных, кофеен и прочих фастфуд-заведений придумали, как увеличить свою выручку с минимальными затратами. Они проводят некое подобие лотереи: посетителю нужно купить что-нибудь на определённую сумму (например, на 500 рублей), после чего он получает шанс выиграть крупный денежный приз, айфон или какую-нибудь другую дорогостоящую вещь.Приз лежит в сейфе, а чтобы добраться до содержимого, нужно правильно подобрать код на кодовом замке. Если приз не особо дорогой, это 3 цифры, то есть шанс выигрыша 1 к 1000, а если внутри лежит что-нибудь более ценное, то замок 4-значный, и тут шанс уже 1 к 10000.

В некоторых заведениях покупателям разрешено на специальной доске зачёркивать комбинации, которые оказались невыигрышными. Благодаря этому шанс на победу у следующего покупателя немного повышается, и в итоге кто-нибудь гарантированно получит приз. Владельцы других точек держат неудачные комбинации в секрете, поэтому есть вероятность, что до приза никто никогда не доберётся.Математика этих лотерей такова: покупателю обещан приз размером в 10 тысяч рублей, он платит 500 рублей за каждую попытку, и для того, чтобы со 100-процентной вероятностью открыть сейф, запертый на трёхзначный код, ему придётся потратить в заведении полмиллиона рублей. Если код четырёхзначный, человек точно получит приз (а это может быть iPhone 17 Pro Max), потратив 5 миллионов рублей.Не исключено, что некоторые бизнесмены будут хитрить: например, зачеркнут верную комбинацию, чтобы никто не использовал её, или поставят на сейфые 6-значный код, чтобы его точно никто не подобрал.